США признали Россию "страной, вызывающей озабоченность"

США признали двенадцать стран и девять организаций "вызывающими озабоченность". Среди них Россия и российская вооружённая группировка "ЧВК Вагнера". Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о свободе вероисповедания.

Наряду с Россией в список стран, внушающих беспокойство, вошли среди прочих Китай, КНДР, Иран и Мьянма. Все они "участвовали или терпимо относились к особо жестоким ограничениям свободы вероисповедания", чем нарушили Закон о международной религиозной свободе 1998 года, пояснил Блинкен.

"ЧВК Вагнера" вызывает у США озабоченность из-за своих действий в Центральноафриканской Республике. В перечне также ряд организаций, признанных в ряде стран террористическими – в том числе ИГИЛ, "Боко Харам" и "Талибан".

"Мы продолжим внимательно следить за состоянием свободы вероисповедания в каждой стране мира и выступать в защиту тех, кто сталкивается с религиозными преследованиями или дискриминацией", – пообещал Блинкен. Он добавил, что представители США готовы встретиться с правительствами стран из списка, чтобы помочь им соответствовать международным правилам и стандартам.