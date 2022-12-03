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США признали Россию "страной, вызывающей озабоченность"

Дела на Свидетелей Иеговы в Верховном суде России

США признали двенадцать стран и девять организаций "вызывающими озабоченность". Среди них Россия и российская вооружённая группировка "ЧВК Вагнера". Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о свободе вероисповедания.

Наряду с Россией в список стран, внушающих беспокойство, вошли среди прочих Китай, КНДР, Иран и Мьянма. Все они "участвовали или терпимо относились к особо жестоким ограничениям свободы вероисповедания", чем нарушили Закон о международной религиозной свободе 1998 года, пояснил Блинкен.

"ЧВК Вагнера" вызывает у США озабоченность из-за своих действий в Центральноафриканской Республике. В перечне также ряд организаций, признанных в ряде стран террористическими – в том числе ИГИЛ, "Боко Харам" и "Талибан".

"Мы продолжим внимательно следить за состоянием свободы вероисповедания в каждой стране мира и выступать в защиту тех, кто сталкивается с религиозными преследованиями или дискриминацией", – пообещал Блинкен. Он добавил, что представители США готовы встретиться с правительствами стран из списка, чтобы помочь им соответствовать международным правилам и стандартам.

  • Российская вооружённая группировка "ЧВК Вагнера" воюет в Украине, Сирии и странах Африки. Бойцов группировки подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. Накануне в Сенат США внесли законопроект о признании "ЧВК Вагнера" иностранной террористической организацией.
  • Международная религиозная организация Свидетели Иеговы, имеющая более восьми миллионов последователей по всему миру, была признана экстремистской и запрещена на территории России в апреле 2017 года. Спустя пять лет, по подсчётам юристов, более 480 иеговистов находятся в российском списке экстремистов, за участие в религиозной деятельности возбуждено более 290 уголовных дел.
  • После аннексии Крыма Россией в 2014 году сотни крымских татар подверглись уголовному преследованию за участие в религиозном движении "Хизб ут-Тахрир". Десятки из них осуждены на длительные сроки заключения, остальные ждут суда. В России движение "Хизб ут-Тахрир" запрещено с 2003 года. На территории Украины и большинства европейских стран его деятельность законна. Члены движения ни разу не были замечены в подготовке или совершении терактов.

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