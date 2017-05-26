Тиллерсон: США сожалеют об утечках британской информации

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в пятницу, что Вашингтон берет на себя "полную ответственность" за утечки информации о расследовании теракта в Манчестере. В ходе визита в Лондон и встречи с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, госсекретарь выразил сожаление в связи с публикацией в США сведений, полученных от британских спецслужб.

В первые дни расследования теракта британская сторона конфиденциально поделилась информацией с американскими коллегами.

По словам Тиллерсона, президент США Дональд Трамп резко осудил факт утечки секретных сведений и призвал к немедленному расследованию инцидента. Президент считает необходимым наказать ответственных за раскрытие информации, полученной от следователей из Великобритании.

Британская полиция, после обнаружения утечки, временно прервала передачу американским спецслужбам секретных сведений. Правительство Великобритании возложило ответственность за этот инцидент на Вашингтон. Обмен информаций вскоре был возобновлен – после того как руководство британской контрразведки заявило о получении "твердых гарантий" от США.