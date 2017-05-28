Сопротивление полезно

Пятничное происшествие с мальчиком, которого задержала полиция, когда он декламировал на улице Шекспира, породила в социальных сетях огромную дискуссию. Большая часть реплик свелась к возмущению действиями стражей порядка.

Лев Рубинштейн

Вот это один из тех случаев, когда слов родного языка в наличии нет.

Павел Каныгин

Похитили ребёнка у матери, днём, в центре города. Полицейские. К матери применили силу. Пригрозили последствиями. Полицейские.

Сейчас рассказываю эту историю американцам. "Это точно полицейские сделали? Не переодетые террористы?", - вытаращиваются американцы.

Блин, как бы им объяснить

Алексей Навальный

Не, ну это преступники. Полицейские - настоящие преступники, их судить надо. Мальчик на год старше моего Захара. Я представляю стресс ребёнка. Мать рядом, его куда-то тащат, она кричит. Травма на всю жизнь.

И зачем это всё? Для кого? Какую общественную опасность представлял ребенок, декламирующий стихи? Пусть он и деньги за это собирал.

Где тут угроза обществу, на которую должна среагировать полиция?

Чудовищно. Оскотинивание государства и системы идёт с поразительной скоростью.

PLUSHEV

С задержанием мальчика возле Арбатской — это какой-то [полный кошмар]. Судя по термосумке, с которой его забрали, пацан пытался заработать мелочь. Мама вроде бы была рядом, но полицаев это не остановило. Теперь ей шьют нападение на сотрудников. Даже если он и попрошайничал — это не причина заносить его в машину и забирать в отделение. И уж точно нет никаких причин держать ребёнка в этом гадюшнике несколько часов. Вспоминается древний мем про озверевших от безнаказанности, но это реально так, они слетели с катушек просто потому что могут. Сегодня дочь отправлялась на пикник с одноклассниками, проводил её словами "берегитесь ментов". Они сейчас на наших улицах — главная угроза безопасности людей

Victor Sonkin

Это хороший случай, годный, с декламацией-то "Гамлета". Неполитический, про гражданское общество. Очень хотелось бы надеяться, что, э, полицейские пожалеют о своей, э, импульсивности.

(Я вполне допускаю, что ситуация там более запутанная, но вопрос у меня только один: была угроза для чьей-нибудь безопасности? Нет? Лесом, лесом.)

Oleg Kozyrev

Обратите внимание. На отца хотят повесить, что ребенок был без присмотра. И тут же по-наглому хотят повесить на мать "сопротивление полиции" - т.е. ребенок был под присмотром.

Все полицейские - все до одного должны быть люстрированы, уволены из органов с волчьим билетом. Ибо даже если кто-то из полицейских и не задерживал лично невиновных, то совершенно точно каждый не задерживал тех, кто незаконно задерживал.

Александр Фельдман

ПОВИНТИТЬ. ДЕСЯТИЛЕТНЕГО. МАЛЬЧИКА. ЧИТАВШЕГО. ШЕКСПИРА. ВСЛУХ.

По-моему, даже история кровавого царского режима такого не знает.

И даже история кровавого советского режима покраснела бы от стыда.

Это даже не #ОниОхренели.

Это называется полное [озверение]. Именно так.

Сначала музыкантов гоняли (пока не загнали в метро), про то, что любителей чтения Конституции прессовать начали, я вообще молчу, а теперь вот ещё и за юных чтецов Шекспира взялись?

Господа полицейские! Одумайтесь. Если так пойдёт дальше, то будет много, много хуже, чем в феврале 917-го, когда царские охранители как [обалдевшие] тараканы прятались по чердакам от гнева толпы. Намного хуже.

И это не угроза. Это прогноз. Не дай, конечно, Б-г.

Комментаторы невесело шутили, вспоминали подходящие к случаю строки Шекспира и сочиняли собственные стихи.

​Рыклин Александр

Слушайте, ну, давайте все же сохранять объективность...Полицейских тоже можно понять - мальчишка декламировал из иностранного (английского) автора... Читал бы он стихи Сумарокова, Державина или Ломоносова, разве бы его кто тронул?

Pavel Aksenov

Дания - тюрьма

Андрей Архангельский

О, мерзость! Это буйный сад, плодящий

Одно лишь семя; дикое и злое

В нем властвует. До этого дойти!

Olga Sedakova

Когда-то, в золотые годы застоя, в хорошей компании Нина Брагинская рассказала сон. Ей снилось, что по радио объявляют: "Все арестованы!". М.Л.Гаспаров ответил: "Я бы сказал: Ну наконец-то!"

Victoria Ivleva

Одно могу сказать по поводу задержания мальчика, читавшего на Арбате Шекспира:

Сегодня "Гамлета" читашь,

А завтра Родину продашь.

Много тому есть примеров.

Вадим Жук

СОХРАНЯЯ РИФМЫ ПАСТЕРНАКА

Гул затих. Я вышел на подмостки...

Взят за стих. За слово, за строку.

Не учите "Гамлета" , подростки,

На своём коротеньком веку.

Тут у нас случился сумрак ночи

На святой и благостной Руси,

Если ты играть Шекспира хочешь,

Ты подальше ноги уноси.

Тут такой театр, скажем прямо,

Что до крови надо вжиться в роль.

Тут идёт совсем иная драма,

Прежнюю дотла пожрала моль.

Не встревай в их распорядок действий,

И не приближай конец пути.

Ты один. Все тонет в полицействе.

В жизнь входить - не в образы войти.

Многие отмечали, что несмотря на очевидную жестокость полицейских, никто из прохожих не попытался вступиться за ребенка. Не отреагировали и те, кому по долгу службы положено защищать детей.

Lena Vanina

Это видео с ментами, вяжущими мальчика — оно одно из самых страшных вообще в мире. И тем, как кричит маленький ребенок, и тем, как спокойно взрослые мужики тащат крошечного мальчика к машине. Тем, как тетка в форме с лицом, как танк, идет рядом с мальчиком, который бьется в истерике и умоляет его отпустить. А она идет, смотрит, молчит. А ее дома, вполне возможно, ждут дети. Она им приготовит утром омлет или кашу. А мальчика тащат к машине, а он рыдает. Тем, как от беспомощности кричит журналистка. От того, что ничего-ничего с этим со всем не сделать. Что такое надо выключить в человеке, какой такой рычаг, чтобы он так волок ребенка? Чтобы он не спрашивал, где его мама и папа, что он делает? Чтобы взять мальчика девяти лет и волоком волочь его к машине с мигалкой. Одного, без родителей, как преступника. Люди, вы скоро самоуничтожитесь.

Олег Лекманов

Маленького мальчика в центре города ведут по улице взрослые люди в форме, у него явно нервный срыв, а вокруг деловито снуют москвичи. Трудно сначала отделаться от ощущения, что это постановочный кадр, правда?

Но когда понимаешь, что, нет, что это не постановка, ужас и холод охватывают.

Давайте же не дадим этому холоду сковать нас, а этому ужасу исчезнуть, раствориться, когда появятся другие новости и заслонят то, что произошло. Давай скажем себе четко и ясно: край достигнут, в этом случае, как в капле (простите за банальность) - диагноз того, что с нами со всеми происходит в современной России: наглое попрание элементарных законов человеческого общежития людьми, облеченными властью, унижение слабейших и абсолютное равнодушие большинства граждан к творящемуся произволу.

Аркадий Бабченко

А знаете, что больше всего поражает в этом видео? Ребенок кричит, плачет, парня довели до истерики, ребенок кричит на всю улицу "Помогите" - ребенок в центре столицы кричит "Помогите"!!! - А ВСЕМ [ПЛЕВАТЬ].

Вот всем просто [плевать].

Девчонка дерется за этого парня, он просит о помощи - А ВСЕМ [ПЛЕВАТЬ]. Подошла только одна пара.

Я когда-то писал, что революция в этой стране начнется не по политическим причинам. По бытовым. Типа менты, или пожарные, или врачи в очередной раз не приедут на вызов, или окажут неквалифицированную помощь, что повлечет смерть детей - как это бывало уже не раз - и тогда рванет.

Я был не прав. Неа. В этой стране ничего не будет.

Я вот четыре месяца живу за пределами России - и, [черт побери], я вот эту ситуацию уже не представляю в принципе. Вот вообще в принципе это представить невозможно. А в Израиле, где я сейчас нахожусь - это невозможно даже рассказать. Хоть с видео, хоть, без видео - здесь в это просто не поверят. Здесь за своих детей порвут. Хоть ментов, хоть фигунтов, хоть кого. Ментов, кстати - в первую же очередь. Вот такая ситуация, когда люди в центре столицы просто прошли бы мимо похищения ребенка, просящего о помощи - здесь непредставима в принципе.

Страна, которая посреди белого дня не дерется за своих детей...

Либо ОВД "Арбат" будет завтра разнесено по камню к херам собачьим, либо этой стране [конец].

Алексей Цветков

Вот уже и ребенком лучше быть в каком-нибудь другом месте.

Другим идея вступать в стычки с полицией здравой не показалась.

Vladimir Varfolomeev

Уехавшие пеняют остающимся, что на улице не отбили ребёнка у полиции, а потом не взяли штурмом участок.

Ещё немного, и мы совсем перестанем понимать друг друга.

В прокремлевских блогах предсказуемо вступились за полицию ­– с доводом "на Западе все еще хуже".

Dmitry Gololobov

«Кровавый режим наложил свои лапы на десятилетнего ребенка» - написали в священном ужасе почти все СМИ (теперь уже точно - в Гаагу!!). В Москве на Арбате задержан за чтение стихов Шекспира (!!!) 10-летний мальчик. С ним и его родителями разбираются в местном ОВД. И слава Богу, что задержан. Наконец-то у нас полиция еще хоть что-то кроме «крышевания» делает. Мальчика бы ровно также задержала и лондонская полиция. И полиция любого цивилизованного города. Во-первых, в Британии, например, десятилетние дети не должны шляться в одиночку. За это родителей «на раз» не только оштрафуют, но и лишат родительских прав. Во-вторых, ребенка могла легко эксплуатировать какая-нибудь преступная группировка. А потом бы СМИ написали, что «всем же плевать». Так что полицейским надо однозначно объявить благодарность.

​Медиатехнолог

Показал видео задержания мальчика в Мск знакомому юристу из США.

Его комментарий:

1. На мальца бы живо надели наручники.

2. Так как он кричал, то есть специальный скотч, которым бы заклеили рот и сцепили ноги

3. Бабу (якобы соседка) бы, которая материлась и мешала полиции побили бы дубинкой, может выстрелили из тазера.

4. А далее и бабе и родителям предстоял бы не очень приятный секс с инспектором полиции по делам несовершеннолетних, а баба бы получила 90 дней тюрьмы за оскорбление сотрудники полиции при исполнении, а возможно (на видео не видно) еще и 180 дней за сопротивление, ну и еще всех бы оштрафовали.

5. Репортеров, которые поехали осаждать полицейский участок тоже бы задержали и суд бы с удовольствием их оштрафовал и дал 14 суток общественных работ или просто 14 дней тюрьмы, тут все зависело бы от того это белые или чернокожие репортеры. Чернокожих обычно к общественным работам не приговаривают, ибо не комильфо - но это уже детали.

На это последовали законные возражения.

ПОСТПРАВДА

Как [достали] комментарии о том, что «…а вот в США, на мальчика с Арбата надели бы наручники, а в женщину выстрелили бы из тазера или вообще из револьвера, суке нападающей на полицейского залепили бы в голову…»

У нас Россия, а не США! Россия! И [нечего] тут сравнивать, а если сравнивать хотите, то начнем с того, что в США ни один из президентов не полез в Конституцию и не увеличил себе срок полномочий, просто потому, что так ему захотелось!

Но главный спор разгорелся по поводу того, можно ли считать действия полиции справедливыми, если мальчик, как утверждают представители закона, действительно собирал деньги, выступая на улице. В качестве главного аргумента в пользу этой версии приводилась фотография, на которой у ног мальчика стоит раскрытая сумка.

Вадим Горшенин

Послушайте, мальчика задержали, потому что он пел, зарабатывая деньги. Все, кто отстаивает право ребенка и его родителей зарабатывать таким образом, могут принадлежать только к категории лиц с уголовными понятиями.

Потому что эти действия ребенка на самой оживленной туристической улицы столицы России прямо нарушают Принцип 9 Декларации прав ребенка, принятой Генассамблеей ООН 20 ноября 1959 года, и, соответственно, ратифицированной нашей страной.

Мальчик, как пишут в соцсетях постоянно зарабатывал попрошайничеством. Его реакция на задержание вполне предсказуема и рассчитана именно на тот эффект, который и был произведен.

Задержание ребенка и выяснение причин того, почему он зарабатывал деньги таким образом, - прямая обязанность полиции. И если сотрудники правоохранительных органов этого не сделали, у меня были бы вопросы к исполнению ими своих обязанностей.

Из множества однообразных комментариев с фото сумки пользователи сделали вывод, что постят их тролли на зарплате.

​Oleg Pshenichny

Утром господин П. проснулся, разбудил всю казарму и прямо в трусах накорябал методичку на бумажке:

1. Сумка. Мальчик - попрошайка. Родителей лишить авторских прав.

2. Америка. Там полиция давно бы всех сожгла электрическими дубинками.

3. Провокация либерастов. Все было организовано специально и снималось на телекамеры НАТО.

Повторюсь, такого количества одинаковых троллей давно не было, они перепугались. Пишут жирно и подробно, но все одинаково. Очень жаль комментаторов, которые пытаются их кормить.

Вывод один - 12 июня очень надеюсь увидеть много людей на всероссийской акции протеста. Путь один - публичное сопротивление, иначе они будут прямо посреди Арбата вытирать об нас ноги и хохотать, а не извиняться.

Но даже если бы мальчик действительно нарушил закон, поведения полиции это не оправдывает, считают многие.

Алена Солнцева

1. То, что мальчик читал стихи на улице, собирая подаяние, как я понимаю, может быть расценено как нарушение, потому что он несовершеннолетний и родителей можно привлечь за эксплуатацию детского труда. Какие бы не были их побуждения, и Шекспир тут не при чем.

2. То, что сопровождавшая мальчика женщина орет и ругается, по человечески понятно, хотя и решительно не эффективно, думаю, если бы она сохранила спокойствие, могло бы обойтись. Себя она при этом называет "знакомой ребенка", и только в самом конце пытается сделать что-то конструктивное: узнает адрес отделения. Интересно, что отец ребенка называет ее матерью, а она сама - только знакомой, готово позвонить родителям. Это, кстати, говорит о том, что она не потеряла голову.

3. Полицейские, даже если они стопроцентно правы, обязаны сохранять вежливость и спокойствие. Это их долг, и если истерику "знакомой" можно понять, то их поведению нет оправданий Они даже не смогли внятно объяснить свидетельнице, за что задерживают мальчика. Блеял что-то вроде : идет компания.... В общем, вина этих плохо обученных представителей силовых структур власти и их начальников очевидна. И они должны быть наказаны.

4. Я все-таки не готова однозначно оценивать полицию, как врагов, все делающих для унижения людей. Хотя, конечно, я ее боюсь, и всякий раз, когда получаю от полицейских помощь ( иногда случается) , ощущаю это как приятную неожиданность. Но излучение насилия и власти, которая не знает своего предела, чувствую почти всегда. Помню, что в моей юности к милиции все относились очень плохо, к КГБ в народе отношение было куда более позитивное, там , считалось, народ более вежливый, но те, кто сталкивался с внутренними органами безопасности, так, понятно, не думали. Зато внешняя разведка, помню, пользовалась уважением. Еще бы, сотрудники язык знали, и заграницу ездили. Заграница в моем детстве, все-таки однозначно была царством превосходящего воображение достатка, высшим миром.

5. Вообще то родители мальчика не вызывают ни малейших симпатий, но в этой ситуации сочувствие людей им обеспечено.

Многие не согласились с тем, что действия мальчика можно расценить как "попрошайничество" даже в том случае, если прохожие давали ему деньги за чтение стихов.

Olga Beshley

А объясните мне про попрошайничество? Вот человек делает что-то на улице — поёт, читает стихи, — и предлагает желающим заплатить за это деньги. Почему это попрошайничество? И почему это плохо?

Когда я публикую свои тексты и предлагаю читателям по желанию перевести мне деньги за текст — это попрошайничество? Тогда, наверное, и меня надо схватить, и не на Арбате, а прямо дома.

А вот все эти люди, которые поют в пригородных электричках? Они же толпами там ходят, их никто не хватает.

А музыканты в метро? Я так понимаю, их сейчас там как-то организовали московские власти, выделяют площадки, но все же. Стоят, поют, денег хотят. Сволочи.

Я понимаю, что в случае с ребёнком возникает вопрос, заставляют ли его это делать или нет, не давят ли на него родители. Но полицейский, который беспокоится за судьбу ребёнка, профессионально выяснит обстоятельства. А вот люди, которые идут в правоохранительные органы, чтобы за счёт людишек самоутверждаться — будут вести себя так, как мы видели на записи.

Ekaterina Vinokurova

Интересно, а многие из диванных комментаторов, которые визжат про доблестную полицию и "попрошайку-мальчика", сами когда-то аскали деньги на Арбате (для москвичей) или зарабатывали в электричках?

То, что устроили сотрудники полиции - недопустимо.

Читать стихи на улице можно.

Забирать ребенка с улицы, вырывая из рук мамы(мачехи) нельзя. Простая же ситуация.

А что до попрошаек - у нас вон полное метро реальных попрошаек. Многие ходят с грудными детьми. Полиции все равно.

Комментаторы, живущие в западных странах, рассказывали, как на самом деле полиция реагирует на детей, выступающих на улице за деньги.

Nikolai Klimeniouk

Стейтмент. В истории про мальчика, которого повинтили на Арбате, меня больше всего ужасает обсуждение, собирал он деньги или нет. Само это обсуждение - полная дикость. Самая нормальная вещь на свете - что дети идут в парк или на какую-нибудь ярмарку и поют там или какие-нибудь фокусы показывают или продают свои старые книжки и игрушки. Так у нас в Германии делают все. Это общественная норма. Этому в школах учат. Назвать это попрошайничеством может только сумасшедший. Семьи, конечно, разные бывают, но на уровне общества тут вообще никаких вопросов нет. Обсуждать, хорошо или плохо, что мальчик собирал деньги за выступление (если он это делал) и правильно ли себя вели родители - это ложный дискурс, это признак того, что общество приняло навязываемые ему властью, РПЦ и всякими ультраконсерваторами представления о нормах, скрепах и полном контроле.

​Ekaterina Skulskaia

Это моя дочь Аня. Она играет на улице в рамках проекта Риджвудской гильдии предпринимателей, чтобы сделать город еще прекраснее... и чтобы на законных основаниях скупить половину магазина игрушек. Ее программы хватает, чтобы играть на двух инструментах почти два часа, и при этом она не ноет, что устала. Анька крута.

А это ее друг - офицер риджвудской полиции. Сегодня целый вечер он следил за тем, чтобы Аня и еще десяток юных дарований играли в безопасности. Как и другие наши полицейские, иногда он тратит несколько дней своего отпуска для того, чтобы в свое свободное время заниматься с детьми в летнем лагере "Детская полицейская академия". Потому что у нас дети и полицейские привыкли доверять друг другу.

А это наши друзья, которые пришли посмотреть на Аньку и поддержать ее во время первого выступления. И мы стоим вместе с ними, а мимо проходят люди и спрашивают тихонько: "Это ваша девочка? Спасибо ей большое!". Элегантные asian ladies останавливаются послушать. Официанты с тарелками в руках улыбаются моему серьезному ребенку, который под конец вечера, кажется, уже с трудом видел ноты.

И я рада за дочь, и мне приятно, что наши друзья пришли. Но за несколько часов до этого в Москве арестовали десятилетнего мальчика - просто за то, что он читал на улице стихи Шекспира. И этот контраст мне кажется каким-то невероятным фарсом.

Да и в России еще некоторое время назад подобное было в порядке вещей, вспоминали другие комментаторы.

Ирина Петровская

А вот дочь моя с раннего возраста очень любила танцевать и делала это всюду, где можно и нельзя. Помню, как-то летом пришли погулять на ВДНХ (рядом с домом), сели с мужем в кафе на улице пива попить, а она начала выделывать под музыку всякие па. Люди вокруг на нее, маленькую, загляделись, а один (по виду качок) вдруг встал из-за своего столика и с благодарностью протянул ей полтинник (неплохие по тем временам деньги). Дочка была довольна необычайно. Да и мы не возражали: честно заработала ж) Купила себе не помню уже что с чувством, что на свои. Ментов рядом не было, а если и были, вряд ли бы им пришло в голову тащить ребенка в кутузку, а нас привлекать к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. А легко можно было бы: сидят, понимаешь, пиво пьют, ироды, а дитя им на это пиво зарабатывает((( Лихие 90-е. Страшно вспомнить)))

Многие пытались понять, почему полиция отреагировала именно так и каким образом все это можно было бы исправить.

Павел Каныгин

Колхозные боты от имени своего колхозного начальства, задыхаясь, несутся в каждый пост про мальчика-Гамлета и повторяют, что закон есть закон. Вы суки либералы сами этого требуете, так получите. "Пиндосы твои точно бы помяли такого Гамлета, а родителей в тюрьму" - написал мне один.

Но проблема в том, что у кровожадных пиндосов закон не работает отдельно от человека и сообщества. Закон смотрит на девочку, мальчика или взрослого глазами полицейского, такого же ровно жителя города и обитателя среды, а не единицы по сбору палок. Закон не видит ничего плохого, если ребёнок играет на гитаре за пожертвование, когда вокруг спокойствие и мир, и каждый занят своим делом. Потому что в этом реально нет ничего плохого. От закона, который работает для всех, невозможно было бы скрыть, что бабка используют труд девочки ради наживы. Потому что опять же он (закон) работает везде - и в социальных службах, и в полиции, и в школах, где учителя заняты детьми, а не подготовкой к выборам Единой России, ЕГЭ и проверкам гороно. Поэтому и нет ничего страшного, когда ребёнок выходит на улицу почитать Гамлета. Но страшно это для колхоза, где сломалось уже почти все и кажется, что добить его могут дети, громко читающие что-то непонятное на улице.

Марина Ахмедова

Посмотрела видео с задержанным ребенком. Можно долго обсуждать, правильно ли то, что ребенок зарабатывал стихами на улице, или нет. Уверена, и у той, и у другой позиции найдутся свои сторонники. Но, мне кажется, гораздо важнее тот факт, что сотрудники полиции совершенно не умеют общаться с людьми. И с охраной в магазинах - такая же история. Им кажется, что их поставили охранниками товара, но в первую очередь - они охраняют людей. Им это доходчиво следует объяснить. Полиция обязана охранять людей. Пусть это визжащая и истерящая женщина. Однако она не вооружена, безвредна и просто хочет сесть в машину с плачущим ребенком. Сотрудники полиции обязаны ее успокоить. Обязаны успокоить ребенка. А они, напротив, разговаривают с ними, как с недолюдьми. С позиции силы они разговаривают. Этих конкретных сотрудников полиции следует уволить. Ни один из них не имеет права толкать женщину. Когда кто-то прикасается к сотрудникам полиции на митингах, то сразу получает неплохой срок. Ничуть мы - простые граждане - не хуже полицейских. За толчки и тычки полицейские также должны понести ответственность. Особенно женщина полицейская. По-моему, ее вообще нельзя допускать к работе, связанной с людьми.

Связывали историю мальчика и с последними тенденциями

Mikhail Vinogradov

История с задержанием мальчика (в которой отмазывать ментов нет ни малейшего повода) побуждает обратить внимание вот на что.

Тренд на признание детей и подростков недолюдьми мы видим не один год. Отсюда волна запретов на пребывание на улице без взрослых (никакого смысла кроме вымогательства полицией взяток из родителей не имеющих), свежие инициативы главной сенаторши (над экспертизой которой по теме можно было бы зло и жестоко поиронизировать – но не станем, слишком деликатная тема), предложения по запрету пользования соцсетями, запугивание тревожащихся родителей засильем педофилов и «синих китов», маловразумительные эксперименты с изучением православия в школах.

Сказались и другие тенденции - попытки тотально забетонировать атмосферу на московских улицах под стать кладбищенской эстетике «благоустройства» (разгоны художников, певцов и всего остального) и ориентация полиции на борьбу со «школотой». По сути и то, и другое – борьба с проявлениями какой-либо индивидуальности и самореализации. И переориентация полиции именно на их подавление. Защита мифического «общественного порядка» и самих правоохранителей вместо защиты безопасности граждан.

Общество весьма чувствительно к теме детей. Но оно опять ограничится дежурным субботним быстрорастворимым возмущением. Пытаясь оградить подростков от виртуальных угроз, а не от реальных садистов в погонах, рясах, учительских костюмах. Которые очень точно чувствуют брезгливость общества по отношению к претензиям «школоты» на самостоятельность и используют эту брезгливость для реализации своих извращенных представлений о прекрасном.

Глобальный вывод у многих оказался таким: сопротивление полезно.

Sergey Kuznetsov

Моя лента сегодня обсуждает задержанного мальчика, но нигде мне не попался на глаза главный урок этой истории: родителям принесли извинения, а мальчика отпустили только потому, что он оказал сопротивление. Он кричал, он упирался, он ругался, прохожие видели это и снимали на камеру, и вот мы получили то, что получили.

Нет, я не готов советовать всем оказывать сопротивление при задержании - хорош бы я был с такими советами из Парижа! - но мальчик молодец и вышел победителем.

Ну, и хочется верить, что новое поколение с пеленок интуитивно чувствует то, о чем писал Солженицын в "Архипелаге ГУЛаг":

"Сопротивление! Где же было ваше сопротивление? -- бранят теперь страдавших те, кто оставался благополучен.

Да, начинаться ему отсюда, от самого ареста.

Павел Чиков

Из истории про задержанного мальчика главный вывод такой. В диалоге с обществом власть понимает только предбунтовые волнения. То есть публика должна не просто возмутиться, ее должно накрыть гневом, чтобы власти услышали и стали шустро-шустро идти на уступки. Так было после ампутации ног у рядового Сычева в результате дедовщины в 2006. Затем после стрельбы по людям майора Евсюкова в апреле 2009, когда всех поснимали и пересажали. Так же было с отделом полиции "Дальний" в Казани. Потом так было после подтасованных выборов в декабре 2011 на Чистых прудах, потом летом 2013 после реального срока Навальному по Кировлесу на Манежке и Тверской. А помните еще пенсионеры перекрывали улицы за закон о монетизации льгот и отмену всяких льгот в регионах - в Уфе, Краснодаре, Чите. Тут же всё находилось, отменялось, откатывалось назад.

Недавние протесты против обысков у Серебренникова, и вот мальчик с Гамлетом. Тут же переговорщик Кучерена, резкий разворот позиции ментов с протокола на извинения. Историй таких много, но явно недостаточно, чтобы чувствительность публики обострилась настолько, чтобы это стало главным инструментом общения с властью. Другого она давно не воспринимает. Отдельных людей еще можно выдернуть из молоха хорошими адвокатами и опять же большим резонансом, но системные изменения возможны только так.