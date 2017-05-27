"ИГ" взяла на себя ответственность за нападение на коптов в Египте

Террористическая группировка "Исламское государство" - "ИГ" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за вчерашнее нападение на христиан-коптов в Египте. Экстремисты утверждают, что убили 32 человека.

По данным властей Египта, погибших - 29, 13 раненых остаются в больницах.

Как сообщали египетские власти, группа вооружённых людей в масках напала на автобус, который вёз коптов-паломников в монастырь в южной провинции Минья.

После нападения президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил об авиаударах по тренировочным базам "ИГ" в Ливии. В субботу военные сообщили, что уничтожены несколько баз, где готовились боевики, участвовавшие в нападении на коптов.

