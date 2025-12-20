Ремувал из детеншена Айс. Как устроена депортация из США

В декабре из США на родину была депортирована еще одна группа граждан России. Это третья или четвертая большая депортация в этом году, до этого такие же были в июне, августе и, вероятно, в сентябре. Иммиграционная политика США ужесточается (это началось еще при администрации Байдена, а при администрации Трампа перешло на новый уровень).

Массовая высылка людей, которые не смогли доказать необходимость предоставления им убежища, касается прежде всего жителей Латинской Америки, но и среди граждан России число высланных растет. Мы попытались разобраться, насколько сильно.

Просьба об убежище. Детали

Типичный случай 2023-24 годов: иммигрант прибывает в Мексику и отправляется на север на границу с США, чтобы, несмотря на отсутствие американской визы, в назначенное через государственное приложение CBP One время явиться к пограничнику и подать прошение о предоставлении убежища – от опасностей на родине.

При благополучном исходе назначается дата, когда проситель должен явиться к иммиграционному судье (порой через годы из-за огромного количества дел), и иммигранта либо пропускают в страну ("временное разрешение по гуманитарным причинам"), предоставленного самому себе, либо отправляют во временное заключение до суда.

Законы и политики. Общая картина

По Закону об иммиграции и гражданстве любой прибывший в США имеет право просить убежища, и приведенный выше порядок давал шанс остаться в стране, появиться в суде и попытаться убедить его, что возвращение на родину представляет угрозу для человека.

Американские президентские администрации пытаются балансировать между этими нормами и настроениями избирателей. Проблемы с иммиграцией начались не при Байдене. В 2016 году Трамп шел на свои первые выборы под лозунгом "Построить стену" (на южной границе), при том, что Барака Обаму критиковали за рекордные депортации (свыше 2.5 миллионов человек).

Байден пытался смягчить систему после Трампа, но в сочетании с массовой миграцией из стран Центральной Америки, вызванной экономическим кризисом, криминальным насилием и политическими репрессиями, этот поток привел к росту недовольства американских избирателей даже в "синих", обычно про-иммигрантских штатах, и стал одной из причин победы Трампа в 2024 году.

Аресты ICE. "Квоты"

Трамп обещал закрыть границу и провести "крупнейшую депортацию в истории страны" – и пытается выполнить обещания. Поток иммигрантов через южную границу иссяк, ICE (Иммиграционная и таможенная служба) проводит массовые рейды по всей стране.

Перед ICE, как сообщалось, была поставлена задача арестовывать по 3 тысячи нелегальных иммигрантов в день. Это чрезвычайно сложно, и по данным, которые приводит Axios, удалось достигнуть уровня тысячи в день, при этом все больше преследуя людей без судимостей или выдвинутых против них обвинений – чтобы выполнить поставленные квоты.

Что американцы думают об иммиграции. Опросы

Опросы показывают падение поддержки Трампа, но иммиграционная политика – сфера, где он наиболее популярен.

В недавних опросах 54% высказались в поддержку "депортации иммигрантов, незаконно живущих в США", хотя жесткость рейдов ICE порождает протесты и снижает поддержку: согласно Pew, число тех, кто считает, что администрация заходит слишком далеко в депортациях, выросла с 44% в марте до 53% в октябре.

В целом к иммиграции американцы благосклонны: в опросе PRRI 57% согласились, что "растущее число новоприбывших укрепляет общество", против 41%, несогласных с этим утверждением. Gallup в июле сообщал о значительном преобладании тех, кто считает, что в целом иммиграция хороша для страны.

Предоставление убежища – в процентах

По Закону об иммиграции и гражданстве, иностранец, оказавшийся в США без визы или другого разрешения на въезд (случай, описанный в начале), считается "недопустимым" и подлежит депортации. Просьба об убежище, однако, дает отсрочку на время судебного рассмотрения, но проигрыш в суде означает высылку.

Последнее время, особенно при администрации Трампа, просьбы об убежище одобряются все реже. Проект TRAC, который отслеживает результаты слушаний в иммиграционных судах, писал в ноябре: "За последние 12 месяцев процент предоставления убежища сократился вдвое. В августе 2025 года убежище было предоставлено лишь 19,2 процентам просителей убежища. Годом ранее, в августе 2024 года, этот показатель составлял 38,2 процента".

Показатели в отношении граждан России также падают, но с гораздо более высокого уровня. Согласно TRAC, в августе 2025-го были одобрены 59% прошений россиян, в августе 2024-го - 68%, в августе 2023-го - выше 90% (в среднем для всех тогда было - 52%).

Депортации и "самодепортации"

В сентябре администрация Трампа объявила, что страну покинули 2 миллиона нелегальных иммигрантов, из них 1.6 миллиона "самодепортировались" (приложение CBP One заменили на новое с опцией "Сообщить о своем выезде из страны" – за это обещают теоретическую возможность легально вернуться в будущем).

Axios приводит некоторые сомнения экспертов в масштабах самодепортаций, но по оценке Pew, впервые за 50 лет численность иммигрантского населения США сократилась – более чем на миллион за полгода.

Точное количество депортаций, проводимых государством, оценить трудно. Иммигрантами занимаются разные ведомства, судебные решения могут исполняться со значительной задержкой и оспариваться, сами названия разнятся: депортации, репатриации, высылки (removals). В условиях фрагментарных данных можно попробовать оценить число депортируемых сейчас граждан России на основе косвенных сравнений.

Русскоязычные граждане освоили терминологию, и в употребление вошли слова "детеншен" - заключение, "ремувал" - высылка, "Айс" - ICE.

Цифры. Корреляции

Граждане России – это лишь маленькая часть прошений об убежище и тем более депортаций. Подавляющее большинство – граждане страны Центральной Америки: Мексика, Гондурас, Гватемала, Венесуэла, Колумбия, Никарагуа, Эквадор, Сальвадор.

В 2025 финансовом году (с октября'24 по сентябрь'25) в системе TRAC – 104 тысячи прошений об убежище, менее 4 тысяч из них от россиян, то есть менее 4%.

Из 442 тысяч судебных решений о депортации – 2890 касаются граждан России, менее одного процента.

Число депортаций россиян растет, но, судя по статистике, примерно так же, как и в отношении всех остальных: число судебных решений относительно граждан России пропорционально (по крайней мере, до августа) судебным решениям о депортациях граждан всех остальных стран вместе взятых.

Реальных депортаций было существенно меньше, чем судебных решений. В статистике ICE – 898 депортированных граждан России с 2022-го по первые три месяца 2025 ф.г., то есть по конец календарного 2024-го.

Данные ICE о депортации граждан России приведены на графике серым – в сравнении со статистикой судебных решений.

В более актуальной – охватывающей период до этого ноября – статистике ICE о содержащихся в заключении есть показатель "освободить для высылки".

Он не содержит сведений о гражданстве и не охватывает всех высылаемых иммигрантов, но может давать представление о динамике и значительно коррелирует с решениями судов о депортациях, резко увеличившись за 2025 год – в два-три раза.





Исходя из этого набора данных можно предположить, что подобным образом выросло и число депортированных граждан России, то есть с 40-50 человек в месяц до 100 с лишним в месяц. И это означает, что впереди – новые депортационные рейсы (министерство внутренней безопасности США закупило шесть Боингов 737 для депортаций, сейчас используются чартерные рейсы).

Истории депортаций

Активист из Перми Леонид Мелехин покинул Россию после задержания в июне 2023 года на одиночном пикете с плакатом "Свободу Навальному", до этого его штрафовали за участие в протестных акциях. Он прилетел в Мексику, 16 августа 2024 года (назначенная через CBP One дата) появился на границе США, провел несколько месяцев в иммиграционной тюрьме – и проиграл суд, не сумев убедить судью в том, что возвращение на родину для него опасно. Был депортирован и задержан в России.

Артем Вовченко был призван в армию, дезертировал, не желая воевать в Украине, бежал на Бали, затем в 2024 году прибыл на границу США (из Мексики) и попросил убежища. Он был отправлен в миграционной тюрьме, в 2025 году предстал перед судьей и был выслан – депортационный рейс в августе. Пытался остаться на пересадке в Каире, но египетские охранники силой доставили на рейс в Россию, большую часть которого, по описаниям, он провел в слезах – и был задержан по прибытию.

Задержания и отказы. Детали

Судья, рассматривавший дело Вовченко, известен высоким числом отказов в убежище. Важно понимать: иммиграционные судьи не обычные судьи, их назначает министерство юстиции, и проценты одобрений отдельных судей могут радикально разниться, и есть "плохие" и "хорошие" для просителей суды.

Антивоенный активист Евгений Машинин, которого еще при администрации Байдена после 13 месяцев в иммиграционной тюрьме депортировали на родину, описывал, что у его судьи процент одобрений был "практически ноль". В России Машинин был отправлен под двухдневный арест, после чего ему удалось вновь покинуть страну и отправиться в Марокко, или, согласно NYT, во Францию.

Ужесточение миграционной политики в США началось не при Трампе, а при Байдене, который в первой половине 2024 года во время предвыборной кампании, видя нарастающее недовольство избирателей, был вынужден принять меры по ограничению потока иммигрантов через южную границу.

В прошлом году сотни выходцев из стран бывшего СССР, месяцами ожидавшие суда в иммиграционной тюрьме, подали иск против ICE, утверждая, что в нарушение обычных практик в заключение отправляют практически всех русскоговорящих просителей убежища. Суд отказался рассматривать иск.

NYT сообщала о подобном иске относительно выходцев из центральноазиатских стран, а в статье о Вовченко и Мелехине писала, что просителей убежища из постсоветских стран, включая Россию, начали отправлять в центры временного содержания, а не отпускать до суда – после того, как возникли подозрения о связях с террористической группировкой ISIS нескольких иммигрантов из Таджикистана, включая одного с российским паспортом.

Президент занимающейся помощью иммигрантам организации Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев говорит, что у администрации Байдена были факты пересечения границы агентами российских спецслужб.

Мнения

Валуев признает, что американские власти пытались исправить реальные проблемы на границе, но в результате, как он выразился, перекоса, это затронуло людей, которые на самом деле нуждались в помощи.

Марина Соколовская, сотрудница американской юридической фирмы, специализирующейся на иммиграции, говорят, что получить убежище в США стало гораздо сложнее, но по-прежнему возможно, просто подготовка к суду требует большой тщательности (и это сложно, когда иммигрант находится не на свободе).

Американский юрист (сам выходец из России и сторонник иммиграции) Илья Сомин критикует подходы администрации Трампа: "Политика, которая, по сути, помогает антиамериканским режимам в преследовании диссидентов, подрывает наши позиции в борьбе с идеологиями этих правительств и отпугивает потенциальных диссидентов и союзников от борьбы с ними и помощи нам. Это не делает Америку снова великой. Это делает нас одновременно злыми и глупыми".

Сомин приводит в пример дело Гуань Хэна, китайского активиста, рассказавшего о предполагаемом лагере, где содержат уйгурских мусульман, преследуемых властями КНР.

Гуань Хэн бежал из Китая, оказался в США и подал прошение об убежище. Недавно ICE задержала его, собираясь выслать в Уганду, которая согласилась принимать депортированных из США, не желающих отправляться домой. Однако Уганда обладает тесными связями с Китаем и потому небезопасна для Гуань Хэна, и, как только что сообщило агентство Reuters, министерство внутренней безопасности отказалось от намерения выслать его туда – после вмешательства госдепартамента.