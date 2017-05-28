В Москве проходит очередной митинг против реновации. Акция согласована с властями, ее организаторами выступили партии ПАРНАС и "Яблоко". Заявленное число участников – до 10 тысяч. Перед началом мероприятия полицейские сняли с трибуны для выступлений баннер с надписью "Собянинская реновация под снос".

Власти Москвы в рамках реновации собираются снести более 4,5 тысяч зданий в 85 районах города. Взамен мэрия обещает предоставить жителям попавших под снос домов "равнозначные" квартиры в новостройках. Программа расселения вызвала недовольство многих москвичей. Несмотря на это, мэр Сергей Собянин уже выделил на нее 100 миллиардов рублей.

Сегодняшняя акция протеста против реновации уже третья по счету – предыдущие прошли в Москве 14 и 28 мая.