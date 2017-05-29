Конец операции "Черногория"

В начале июня Черногория официально завершит интеграцию в НАТО. Премьер этой страны уже принял участие во встрече лидеров Североатлантического союза, состоявшейся на днях в Брюсселе. Таким образом, одна из основных целей, поставленных после получения Черногорией независимости в 2006 году, достигнута. Этот этап расширения оказался самым скандальным в истории НАТО: Россию обвинили в попытке организовать переворот в Черногории с целью изменения ее внешнеполитического курса. Однако, пытаясь помешать вступлению Черногории в НАТО, Москва сделала ставку на маргинальных политиков и фейковых экспертов.

"НАТО ввергнет Черногорию в тяжелый социальный кризис, а как раз это и нужно для новой войны, чтобы можно было вербовать боевиков и направлять их под нужными лозунгами в разные точки, как говорится, мировой капитал проплатит" – это один из многих подобных комментариев на черногорскую тему, которые в последние месяцы можно услышать по российскому телевидению.

Эта мысль принадлежит члену-корреспонденту Российской академии естественных наук Константину Соколову. Сейчас он утверждает, что Черногория нужна Североатлантическому союзу для дестабилизации Европы, ведения гибридной войны и подрыва государств изнутри, хотя еще два года назад он не считал вступление этой страны в НАТО значимым событием, поскольку оно не влияет на соотношение военных сил.

Он утверждает, что в последние годы Черногория не раз стояла на пороге гражданской войны

Интересны не только взгляды Соколова, но и его биография. Он выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения, кандидат технических наук. Одновременно фигурирует как советник Верховного атамана Союза казаков России и вице-президент Академии геополитических проблем, являясь руководителем отделения духовных и нравственных проблем.

Специалиста по корпоративному управлению Виктора Колбановского на российских ток-шоу встречают аплодисментами. Он утверждает, что в последние годы Черногория не раз стояла на пороге гражданской войны, что дело идет к "украинизации" Балкан и одновременно созданию "Великой Албании". Колбановского представляют как руководителя "Балканского центра международного сотрудничества" и спецпредставителя по странам Юго-Восточной Европы заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Сергея Железняка.

Впрочем, сам Балканский центр просуществовал лишь два года – с лета 2014-го по сентябрь 2016-го, сведений о его реорганизации нет, как нет и исследований за подписью его сотрудников. Учредитель центра – зарегистрированная на улице Воздвиженка в Москве "Российская ассоциация международного сотрудничества", которой руководят сенатор Сергей Калашников из Брянской области и вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Проекты самого Колбановского связаны с недвижимостью. Он учредил в Черногории компанию CENTER ADRIA, которая специализируется на строительстве эксклюзивного жилья и реализации земельных участков под застройку.

"Швейцарии" не получилось, хотя дискуссий на государственных площадках от Москвы до Воронежа было немало

Два года назад через Национальный благотворительный фонд, работающий в контакте с администрацией президента, продвигалась заявка на проект "Балканская Швейцария", который предполагал создание "влиятельной международной площадки" с целью выработки "внеблоковых решений для малых народов и стран". Речь шла, прежде всего, о Черногории, Сербии и Македонии. Планировалось создание мультимедийного портала, проведение круглых столов и конференций, на которых преимущества внеблокового статуса должны были рассматривать в военно-политическом, культурно-историческом, экономическом и духовно-нравственном аспектах.

"Швейцарии" не получилось, хотя дискуссий на государственных площадках от Москвы до Воронежа было немало. Среди их модераторов – член Общественной палаты РФ и завсегдатай телевизионных шоу Сергей Марков, а участники – представители антинатовского крыла черногорской оппозиции и спешно созданных пророссийских организаций на Балканах.

"Эксперт из диаспоры" Вениамин Стрига в свое время бежал от криминального скандала из Хакасии в Черногорию, а потом в Москву. В любое время он готов подключиться к диалогу о военно-политической обстановке на Балканах прямо из своей кухни. Русскоязычные жители Черногории, отказывающиеся воспринимать как представителей диаспоры и Стригу, и его напарника Алексея Галицкого, недавно выпустили обращение к российским властям с призывом остановить "информационный терроризм". Впрочем, это не мешает "Балканской федерации русскоязычных организаций", которую представляют Стрига и Галицкий, представлять себя партнерами связанных с Кремлем структур – фонда "Русский мир", Российского института стратегических исследований, "Федерации мототуризма России", "Россотрудничества" и прочих подобных.

Лицо Запада не прекращает трястись от пощечины, которую отвесил Путин

Среди "экспертов" с черногорской стороны – Марко Милачич, лидер антинатовского движения "Сопротивление безысходности". На днях, во время саммита НАТО, он протестовал в Брюсселе, а недавно в роли обычного жителя курортной Будвы рассказывал телеканалу "Россия" о разгуле криминала, отпугивающего туристов. В этом сюжете фамилию Милачич меняют на Милочич. Только в этом году "Спутник" опубликовал около трех десятков сообщений о его деятельности, как будто речь идет о влиятельном политике. Перепечатаны даже его посты в фейсбуке, включая реакцию на убийство в Турции посла Андрея Карлова. Мысль сводится к тому, что "лицо Запада не прекращает трястись от пощечины, которую отвесил Путин".

Основную ставку борцы с НАТО сделали на дезинформацию и троллинг. Их главный тезис: "Две трети населения Черногории выступают против НАТО", хотя последние опубликованные опросы свидетельствуют о равном количестве противников и сторонников интеграции.

Другое расхожее утверждение, что в стране идут массовые антинатовские протесты, которые жестоко подавляются властями, хотя на самом деле для черногорцев, занятых социально-экономическими проблемами, вопрос о НАТО второстепенный. В день голосования в парламенте по поводу присоединения к союзу на антинатовский митинг пришли лишь несколько сот человек. Не имея драматических видеодоказательств, российское телевидение использует кадры столкновений полиции с активистами "Демфронта", пытавшимися захватить парламент в 2015 году. Годятся и старые фотографии столкновений в Косово.

К услугам российских властей – радикальные активисты на Балканах, продвигающие в соцсетях кремлевские взгляды и фейковые сообщения

Пропагандисты предрекают Черногории потерю суверенитета, внутренние конфликты и экономический коллапс из-за расходов на оборону в размере 2 процентов ВВП. "Звездно-полосатый удав не успевает переваривать эти страны. Трамп уже насчитал Германии 300 миллиардов долларов за американский зонтик и прочую бижутерию. Сколько же он насчитает Черногории?" – беспокоятся "доброжелатели". С другой стороны утверждается, что ее членство в НАТО не будет долгим, учитывая "крах Европы" и "закат Америки".

К услугам российских властей – радикальные активисты на Балканах, продвигающие в соцсетях кремлевские взгляды и фейковые сообщения. Одна из последних подобных "сенсаций" – утверждение Колбановского о скорой войне из-за реализации проекта "Великой Албании". На Балканах его перепечатали многие мелкие издания, представив автора фейка как "близкого соратника Путина". Среди продвигающих националистическую антизападную повестку – Стефан Стаменковский из мелкой организации "Заветники", который в последние полгода трижды встречался с единороссом Железняком, и Неманья Ристич, "засветившийся" на одной из фотографий во время визита Сергея Лаврова в Белград. Ристич любит фотографироваться с официальными лицами. В соцсетях он представляется сотрудником то ФСБ, то МИДа. Сербские СМИ отмечают его психологические проблемы и неоднократное привлечение к уголовной ответственности.

Ристич – один из фигурантов дела о несостоявшемся в день парламентских выборов 16 октября 2016 года перевороте в Черногории. За попыткой дестабилизации, по мнению местных властей и западных спецслужб, стоят "русские националисты" и российские госструктуры. На днях это дело передано в суд. Среди обвиняемых – российские граждане Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, а также основные политические партнеры российских властей в Черногории – Андрия Мандич и Милан Кнежевич, представляющие две из 10 партий оппозиционного "Демфронта".

В российских медиа их представляют как "лидеров оппозиции", хотя в действительности их партии располагают лишь несколькими мандатами

Черногорская оппозиция разнообразна, не монолитен и сам "Демфронт", располагающий 18 местами в парламенте из 81. Но у Москвы, похоже, сложились отношения лишь с двумя сербскими национал-консервативными партиями, которые не признают государственный статус Черногории и не скрывают враждебного отношения к нацменьшинствам. Кнежевич и Мандич – частые гости в Москве, их называют друзьями, с ними подписывают различные декларации. В российских медиа их представляют как "лидеров оппозиции", хотя в действительности их партии располагают лишь несколькими мандатами, а другие оппозиционные силы не стремятся к совместным акциям с ними.

Так, активно продвигавшаяся российским МИДом и "Единой Россией" идея референдума по поводу НАТО не нашла достаточной поддержки среди черногорской оппозиции. На фоне отказа властей страны проводить подобное голосование заговорили о неком народном референдуме, однако денег на него – по оценкам, это два миллиона евро, – ни у кого не нашлось. Теперь с благословения Железняка предлагается выдвинуть единого кандидата от черногорской оппозиции на будущих выборах и провести референдум уже о выходе страны из НАТО. Реакции на это предложение со стороны других известных оппозиционеров пока не было.

Местные наблюдатели считают, что Москва пока не намерена отказываться от влияния на политическую сцену Черногории

Явно недостающий Мандичу и Кнежевичу политический вес в последние месяцы пытались компенсировать контактами в МИДе и окружении Рамзана Кадырова, однако столь открытые и неуклюжие приемы лишь осложняют их положение на политической сцене. Тем более что и тот, и другой уже лишены депутатской неприкосновенности по делу о попытке дестабилизации и захвата власти. Впрочем, местные наблюдатели считают, что Москва пока не намерена отказываться от влияния на политическую сцену Черногории.

Говорит Златко Вуйович, возглавляющий Центр мониторинга и исследований (CeMI):

– Россия не смогла добиться такого уровня нестабильности, который воспрепятствовал бы вступлению Черногории в НАТО, но в то же время она нанесла серьезный ущерб политическому процессу и способствовала смещению части политических сил в сторону национализма. Россия показывает, что у нее очень амбициозная программа на Балканах, однако, в отличие от ситуации с Украиной, здесь ей не хватает ресурсов. Стараясь восполнить эту нехватку, Москва пытается мобилизовать националистические круги в Черногории и Сербии, используя имеющиеся в регионе противоречия.

Суверенитет небольших стран, с которыми граничит Россия, находится под угрозой

Россия осуществляет свое влияние в основном через политику "замороженных конфликтов", как это происходит в Грузии, Молдавии, а теперь и Украине. Однако такой сценарий невозможно осуществить в Черногории, поскольку у нас нет совместной границы. Суверенитет небольших стран, с которыми граничит Россия, находится под угрозой. Мы видим, что влияние, мощь и ресурсы России таковы, что она может спровоцировать в таких странах серьезный кризис, если захочет. В случае с Черногорией мы можем говорить о менее масштабном участии России, чем можно было ожидать, в связи с достаточно благоприятным для Москвы развитием ситуации в Сирии, где Россия обеспечила себе сохранение военной базы на длительное время и защитила свои интересы, касающиеся присутствия в Средиземном море.

В ближайшее время отношения между Россией и Черногорией будут оставаться плохими, и Москва будет и дальше пытаться влить на местные процессы, чтобы привести к власти пророссийских радикалов. Однако проводники российских интересов в Черногории должны отдавать себе отчет в том, теперь они сталкиваются не только с черногорскими властями, но и с интересами стран НАТО, так что им будет труднее, – говорит в беседе с Радио Свобода политолог Златко Вуйович.

Публицист и один из основателей "Черногорского движения" Слободан Йованович, полагает, что политическая ситуация в Черногории остается сложной и это будет давать России новые поводы для вмешательства:

После вхождения Черногории в НАТО это будет проявляться не столь отчетливо, однако напряженность сохранится

– Россия пытается воздействовать на Черногорию и политически, и экономически, недавно была начата и совершенно примитивная кампания по поводу якобы имеющихся угроз российским туристам. Но сами же российские граждане, в том числе через социальные сети, остановили поток дезинформации. Что касается дальнейшего влияния на политическую сцену, то мы видим, что в Москве продолжают давать инструкции "Демократическому фронту", которому оказали и финансовую и информационную поддержку. После вхождения Черногории в НАТО это будет проявляться не столь отчетливо, однако напряженность сохранится. Ситуация на политической сцене очень сложная, оппозиция с момента проведения выборов бойкотирует парламент, и Москва будет пытаться использовать эту ситуацию. Это уже не повлияет на внешнеполитические решения, что, впрочем, не значит, что Россия будет смотреть сложа руки на развитие ситуации на Балканах.

Что касается отношения к России, то ее политику в Черногории воспринимают по-разному. Часть граждан поддерживает российское вмешательство, другие оценивают его негативно. Но в любом случае люди не отождествляют политику и традиционные связи, и отношение к самим российским гражданам не меняется в худшую сторону, – говорит Слободан Йованович.