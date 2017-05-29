Навальный ответил на обвинения Усманова во лжи

Политик Алексей Навальный ответил на обвинения бизнесмена Алишера Усманова. В опубликованном в его блоге видеоролике Навальный рассказал, как Усманов участвовал в приватизационных сделках, а также объяснил свои слова о том, что бизнесмен отбывал наказание за изнасилование.



Ранее пресс-служба Усманова обвинила Навального в "тройной лжи". Сам бизнесмен записал два видеообращения Навальному – в ответ на обвинения в коррупции со стороны основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В первом он назвал оппозиционера "уголовником", "неучем" и "неудавшимся бизнесменом" и потребовал извинений. Во втором бизнесмен сравнил Навального с персонажем Михаила Булгакова Полиграфом Шариковым из "Собачьего сердца".

Поводом для разбирательства стала публикация ФБК, в которой утверждается, что Усманов якобы передал участок на Рублево-Успенском шоссе в дар фонду "Соцгоспроект". Главой наблюдательного совета этой организации, как отмечается, является Илья Елисеев – однокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева, которого фонд Алексея Навального обвинил в коррупции.

Судебное заседание по иску Усманова к Навальному и ФБК назначено на 30 мая.

