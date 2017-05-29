В Москве суд оштрафовал задержанных на акции в защиту чеченских геев

В Москве суд оштрафовал активистов, задержанных на акции в защиту чеченских геев. Александру Алексееву и Никиту Сафронова признали виновными в нарушении правил проведения митинга и обязали выплатить по 10 тысяч рублей. Суд по делам еще двух задержанных на акции – Марины Дедалес и Валентины Дехтяренко – перенесли на 21 июня. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Акция в защиту чеченских геев прошла в Москве 11 мая. Полиция задержала пятерых активистов – они несли в Генпрокуратуру коробки с распечатанными онлайн-петициями с требованием расследовать убийства гомосексуалов. Всего эти петиции подписали около двух миллионов человек.

Расследование об убийствах геев в Чечне в апреле опубликовала "Новая газета". По данным организации Human Rights Watch, к преступлениям могут быть причастны чеченские власти. Страны Запада призвали Кремль расследовать убийства гомосексуалов. В понедельник этот вопрос обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версале.