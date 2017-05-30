В Москве проходит суд по иску Усманова к Навальному

Люблинский суд Москвы во вторник начал рассматривать иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному в связи с публикацией Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в которой бизнесмена обвиняют в даче взятки. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Защита Навального ходатайствовала о вызове в суд в качестве свидетеля главы российского правительства Дмитрия Медведева. Адвокат Иван Жданов подчеркнул, что поводом для иска Усманова стал именно сюжет о передаче миллиардером участка фонду "Соцгоспроект" Ильи Елисеева, который является однокурсником премьера. Также представитель ФБК попросил вызвать в суд вице-премьера Игоря Шувалова, так как Усманов, по словам Навального, сам вспомнил о чиновнике в одном из своих видеообращений.

Судья временно оставила без удовлетворения ходатайства о вызове обоих свидетелей, после чего адвокат Навального попросил суд содействовать в получении из Росреестра данных, которые подтверждают факт передачи Усмановым участка "Соцгоспроекту". Навальный при этом подчеркнул, что, в отличие от миллиардера, считает дарение взяткой. Судья запрос отклонила до выступления сторон. С такой же формулировкой она отказала в просьбах вызвать в суд однокурсников Медведева Илью Елисеева и Алексея Четверткова, упомянутых в расследовании.

Защита ФБК также ходатайствовала о прекращении производства по делу, но судья ответила отказом. Она также запретила вести аудиотрансляцию и видеосъемку судебного заседания, хотя о последней просили как Навальный, так и адвокаты Усманова.