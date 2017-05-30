В Багдаде жертвами взрывов стали около тридцати горожан

В Багдаде жертвами двух взрывов стали 27 человек, ранения получили более ста. Ответственность за взрыв в кафе , произошедший вскоре после полуночи, и гибель 16 человек и десятки раненых взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России). Второй взрыв произошёл несколькими часами позже, были убиты семь человек и ранены десятки. Ответственность за второй взрыв пока никто на себя не взял.

Несколько дней назад начался исламский месяц Рамадан, когда иракцы проводят много времени в общении друг с другом, занимаются покупками. Джихадисты, считающие мусульман-шиитов иноверцами, нередко устраивают на них нападения.

В районе Каррада, где минувшей ночью произошёл первый взрыв, летом прошлого года взорвался грузовой автомоблиль – жертвами преступления стали более трёхсот человек. Это стало самым кровопролитным терактом в Ираке за многие годы.