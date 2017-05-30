В Кении открыта железная дорога, построенная Китаем

Президент Кении Ухуру Кениатта во вторник открыл крупнейший в стране инфраструктурный проект, осуществленный с момента обретения независимости, железную дорогу стоимостью около 3,3 млрд. долларов США, построенную китайскими компаниями. Дорога соединит значительную часть Восточной Африки с крупным портом в Индийском океане Момбаса, где Китай стремится развивать торговлю и наращивает своё влияние.

Железная дорога заменит 1 062-километровую линию, известную как «сумасшедший экспресс», которая была построена британцами более века назад и связала озеро Виктория с портовым городом Момбаса. Компания Kenya Railways сообщила, что новый участок сократит время поездки пассажиров из столицы, Найроби, в Момбасу с более чем 10 часов до четырех.

Финансируемый и построенный китайцами проект, вызвал критику со стороны некоторых наблюдателей, которые называют его стоимость завышенной, поскольку она составляет около 5 процентов ВВП Кении. Активисты заблокировали второй участок железной дороги постановлением суда из-за опасений относительно её воздействия на дикую природу, когда дорога пересекает Национальный парк Найроби.

Недавно открытая железная дорога является первой фазой проекта по подключению соседей Кении, не имеющих выхода к морю, Уганды, Руанды и Южного Судана к порту Момбаса. Строительство этого участка должно было завершиться в декабре, но наблюдатели считают, что правительство президента Ухуру Кеньятты ускорило его введение в строй, чтобы повысить свою ставку на переизбрание на выборах, намеченных на август.