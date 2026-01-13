Дипломатия или война? Соединенные Штаты и Иран: возможные варианты

Военные действия США против Ирана, похоже, вновь включены в политическую повестку дня Вашингтона – по мере того, как иранские власти ужесточают репрессии против протестующих по всей стране.

По данным правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), с начала протестов в Иране там погибли более 500 человек, примерно десятая часть из них – сотрудники сил безопасности. Более 10 тысяч протестующих были арестованы. Правозащитники подчёркивают, что реальное число жертв и задержанных может быть гораздо выше. Оценить масштаб протестов и число погибших стало сложнее после того, как 8 января власти отключили в стране интернет.

Демонстрации были вызваны спиралью инфляции и падением курса национальной валюты – риала, но быстро превратились в более широкий протест против властей Исламской республики.

И Вашингтон, и Тегеран дали понять, что открыты для переговоров. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One 11 января: "Мы можем встретиться с ними. Встреча готовится, но, возможно, нам придется действовать из-за того, что произойдет еще до встречи". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил 12 января: "Исламская Республика Иран не стремится к войне, но полностью готова к ней".

13 января Трамп предельно жестко высказался по адресу иранских властей, открыто поддержав протестующих и призвав их к решительным действиям:

Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТОВАТЬ - БЕРИТЕ ПОД КОНТРОЛЬ ВАШИ ИНСТИТУТЫ!!! Сохраняйте имена тех, кто убивал и издевался над вами. Они заплатят большую цену. Я отменил все встречи с иранскими представителями до тех пор, пока ьессмысленные убийства протестующих НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ. ПОМОЩЬ ИДЕТ. MIGA!!! ("Сделаем Иран снова великим" - лозунг, который Трамп использует по аналогии с собственным MAGA – РС). ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП

Итак, какие варианты есть у Вашингтона, если дипломатические усилия не увенчаются успехом?

Ограниченные удары

Нанесение ограниченных воздушных ударов по символическим целям было бы сопряжено с меньшим риском для вооруженных сил США и для гражданского населения Ирана. Они также легче вписываются в военные возможности США в регионе и за его пределами – и, по всей вероятности, могут быть осуществлены без участия союзников США в Персидском заливе.

В качестве целей таких ударов могут служить такие объекты, как, например, казармы полиции, военизированной организации "Басидж" или Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

"Это самый безопасный вариант. Он не несет такой же вероятности ответного удара, как попытка уничтожить ключевую военную инфраструктуру", – говорит в интервью Радио Свобода Марина Мирон, постдокторант в области оборонных исследований в Королевском колледже Лондона.

Это самый безопасный вариант. Он не несет такой же вероятности ответного удара

Некоторые аналитики, однако, считают, что у этого варианта есть свои недостатки. В первую очередь он позволяет иранскому режиму мобилизовать патриотическую поддержку и отвлечь внимание от акций протеста. Кроме того, ограниченные удары наносят столь же ограниченный ущерб иранскому военному потенциалу.

Это также может деморализовать протестующих, показав им, что Вашингтон не спешит на помощь, пока иранские силы безопасности убивают и арестовывают их.

Длительная кампания

Кампания воздушных ударов могла бы иметь большее воздействие, особенно если бы она включала в себя удары по иранским ракетным установкам, центрам управления и объектам сил безопасности.

Одна из проблем заключается в том, что сейчас военно-морские силы США не представлены в регионе в достаточном количестве и с достаточным потенциалом. Ближайший авианосец, USS Abraham Lincoln, в настоящее время находится в Южно-Китайском море, где проводит учения с боевой стрельбой. Это в нескольких днях плавания от Персидского залива.

У США есть военные базы в регионе – в таких странах, как Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Но, по имеющимся данным, эти страны просили Вашингтон не предпринимать военных действий.

Многие будут опасаться ответного удара со стороны Ирана. Во время 12-дневной войны в июне, когда Израиль и США нанесли удары по иранской ядерной программе, ответная ракетная атака Ирана по авиабазе в Катаре вызвала в регионе нервозность.

Это битва, от исхода которой напрямую зависит судьба режима

Этот удар был в основном символическим, но Иран пригрозил ответными мерами в случае новых атак со стороны США, и на этот раз такие меры могут быть более существенными. Экспорт нефти из стран-союзниц США в Персидском заливе, осуществляемый через Ормузский пролив, может быть нарушен. Израиль также может подвергнуться нападению, что вызовет угрозу более широкого регионального конфликта.

"Нынешняя ситуация для Исламской республики является экзистенциальной. Это битва, от исхода которой напрямую зависит судьба режима, – отмечает в интервью Радио Фарда (иранской редакции Радио Свобода) Али Мамури, научный сотрудник Университета Дикин в Австралии. – Если на него нападут, он почти наверняка ответит всеми имеющимися в его распоряжении средствами".

Аятолла как мишень?

Может ли после свергнутого лидера Венесуэлы Николаса Мадуро следующим в списке для задержания американскими спецслужбами стать верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи?

Подобная операция маловероятна, считает большинство аналитиков, поскольку иранская ситуация заметно отличается от венесуэльской. Согласно сообщениям СМИ, американские войска были сосредоточены вокруг Венесуэлы в гораздо большем количестве, а также получали помощь от источников разведки внутри режима.

Другим сценарием могла бы стать ликвидация Хаменеи: это обезглавило бы режим и вызвало борьбу за власть внутри Ирана. Для такого удара также необходимы максимально точные разведданные.

По мнению Марины Мирон, "наиболее логичным вариантом" было бы "объединение разведывательных усилий на местах, возможно, вооружение оппозиции... попытка взять под контроль какой-нибудь крупный город, а затем распространение восстания оттуда".

Ключевым недостатком такого подхода, даже если предположить, что он возможен на практике, было бы то, что результат непредсказуем и может привести к еще большему хаосу и кровопролитию. Однако некоторые наблюдатели полагают, что новый режим, даже во главе с КСИР, может быть готов вести переговоры с Вашингтоном.

"Я думаю, что это вполне вероятно", – заявил в эфире Радио Фарда Майкл Рубин, бывший сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства в Вашингтоне.

Блокады, кибератаки, звуковое оружие

На столе у президента Трампа есть и другие варианты. "К ним могут относиться полная экономическая блокада Ирана с целью предотвращения экспорта нефти в Китай или кибератаки, нарушающие работу систем связи и принятия решений иранских спецслужб", – говорит Али Ваез, директор иранского проекта International Crisis Group.

Кибератаки уже происходили раньше. В 2021 году иранские автозаправочные станции подверглись такого рода удару, в котором Иран обвинил США и Израиль, не предоставив доказательств. С тех пор подобные случаи несколько раз повторялись.

В 2019 году Иран заявил, что раскрыл шпионскую сеть ЦРУ после кибератаки на военные объекты. Американские СМИ тогда сообщили, что это была атака США, сославшись на неназванных правительственных чиновников.

Возможно, существуют и менее традиционные варианты. После операции США в Венесуэле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт поделилась комментариями, якобы сделанными человеком, который пережил атаку звуковым оружием: "Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, словно моя голова взрывается изнутри. У всех нас пошла кровь из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться".

Однако эта информация не была подтверждена ни независимыми источниками, ни официально. На данный момент нет оснований утверждать, что США готовят нападение с применением такого рода средств.