"Мир кричит, откройте уши!" Соцсети – о протестах против режима в Иране

В Иране продолжаются крупнейшие за последние годы протесты против правящего режима, в результате которых, по разным данным, погибли от нескольких до более чем десяти тысяч протестующих. Русскоязычные пользователи соцсетей оценивают шансы оппозиции на успех и спорят о том, почему судьба иранцев якобы волнует общественность меньше, чем судьба жителей Газы.

"Помощь уже в пути!" – написал во вторник президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth, призвав иранцев продолжать протесты, охватившие десятки городов страны. Режим аятолл уже не раз переживал и подавлял массовые выступления, а армия Ирана, по оценкам экспертов, сильнее венесуэльской, поэтому судьба противостояния даже при условии возможного военного вмешательства Соединенных Штатов пока неясна.

Сергей Давидис

Победы иранцам, восставшим против диктатуры!

Если для победы нужна помощь Трампа (а это, видимо, так), то пусть эта помощь поскорей придет.

И, конечно, удивляют люди, упрекающие других в недостаточном выражении поддержки иранцам. Понимаю желание многих поддержать иранцев, но это повод самому что-то сделать, а не требовать от других пойти на митинг. Тем более, что упрекающие сами, судя по всему, ни на какие митинги солидарности не идут.

Yigal Levin

Про протест и революцию в Иране нужно понимать следующее — самих народных выступлений никогда не бывает достаточно.

Смена режима — это вопрос о власти и о том, кто эту власть возьмет, точнее, готов взять.

В Иране только одна сила сейчас выступила с такой готовностью — это наследный принц Пехлеви, который четко обозначил, что готов вернуться в Иран и возглавить переходное правительство.

Но, и это очень важное НО, взять власть — означает быть готовым драться и убивать: несогласных, реакцию, лоялистов, предателей и т. д.

Взять власть — означает быть готовым драться и убивать

Нюанс в том, что его либерально настроенные сторонники и иранская интеллигенция — это не те ребята, которые как раз-таки готовы драться и убивать.

Это им не в укор: никакая интеллигенция — не файтеры. У любого условного Ленина или Гитлера должны быть свои сталины, ремы, латыши, матросики, или фронтовики-штурмовики.

Те, кто готов драться и убивать в Иране, — это, как правило, либо курды, либо белуджи, но и те, и другие не сторонники наследного принца, а порой и вообще хотели бы видеть развал Ирана.

Есть еще всякие маргинальные боевые группы, но они не способны взять власть.

Условными "матросами" и "штурмовиками" для либеральной иранской интеллигенции могут стать, конечно, группы, подпитанные извне, теми же США.

Многие сегодня рассчитывают на это, особенно после заявлений американцев.

Но это пока не более чем из области фантазий.

Резюмируя: революция и ее успех — это всегда вопрос о власти, а значит, и вопрос о насилии, и не просто насилии, а насилии особо жестком.

Все остальное — уже вторично: власть и возможность ее проецировать — основа.

Katia Margolis

За нашу и вашу свободу. За будущее вне пещерной маскулинности, права на насилие, согласия на насилие, нормализацию насилия, вне доминирования и контроля, без системной дискриминации— и всего того, что этот атавизм несет миру прямо сейчас — совсем не только в Иране, а во многих странах и на всех континентах.

Не только в виде пуль, дронов и ракет. Но и на уровне повседневных практик, на уровне микро-бацилл, отравляющих воздух свободы. Я знаю точно, что новая эпоха не за горами. Но перед рассветом ночь всегда кажется темнее.

Цена огромная. Но иначе не бывает. Слава героям и особенно героиням, которые платят её прямо сейчас.

Alla Gavrilov

Я не могу осознать происходящее в Иране. Я знаю примерно, что там происходит, я ежедневно говорю об этом в эфирах с иранистами, но осознать все равно не могу. По ним стреляют, их убивают сотнями (говорят в одном Тегеране уже не меньше тысячи убитых и еще неизвестно сколько сотен в провинциях), а они все равно выходят. Это что-то настолько огромное и пронзительное что у меня в голове просто не умещается. А жизнь идет дальше, как будто это параллельная вселенная. И почему-то лезет в голову кощунственная на этом фоне мысль о том, что когда-нибудь об этом напишут музыку и тогда, может быть, это можно будет осознать.

Споры в интернете разгорелись не о том, стоит ли поддерживать протестующих в Иране (хотя среди провластных российских блогеров достаточно тех, кто желает противникам режима поражения), а о том, почему о них якобы пишут и говорят меньше, чем о протестах против действий Израиля в Газе и о других событиях в мире.

Марат Гельман

В Иране уже тысячи жертв среди протестующих против режима. И конечно все ждут протестов среди политически активной интеллигенции Европы и мира, но нет?

Ответ похоже такой:

- Иранский Режим их главный союзник в борьбе против Израиля и возможно спонсор. Получается, что европейские левые зависят от кровавого режима как и террористы Хизбаллы и йеменские хуситы. Поэтому молчат.

Или я не прав?

Ксения Светлова

Про отсутствие протестов у иранских посольств и прочих представительств на Западе скажу следующее:

Всем тем, кто выходил на демонстрации под знаменами и лозунгами ХАМАСа, Хезболлы и, собственно, Ирана, там делать нечего. Они считают Иран как минимум прогрессивной страной, которая против Омериги и малого сионистского шайтана. Эти люди были хорошо организованы, и более того - часть протестов в США состоялась не без поддержки и вмешательства Катара, а также самого Ирана. Далеко не все пропалестинские демонстрации были такими - но многие были именно такими.

Они считают Иран как минимум прогрессивной страной

Есть и те, кому выступать за иранский народ мешает то, что его притесняют не колониалисты проклятущие, а страна третьего мира, которая априори во всем права, и даже если и нет, то "не нам диктовать им как жить".

Третьи просто не знают (потому что им в Тик-Токе не сказали), что их страны и сегодня отлично торгуют с Ираном всяким разным, и ждут не-дождутся снятия санкций для того, чтобы толкать в Иран свои машины, оружие и оборудование. Великобритания, Франция, Норвегия и Германия - лишь часть этих стран. Где демонстрации? В них участвуют лишь сами иранцы, поддерживающие оппозицию.

В общем, причин хоть отбавляй, но в итоге выясняется, что как бить стекла по поводу богопротивных карикатур - так это пожалуйста, а как выходить на демонстрации в поддержку иранцев, суданцев, йезидов итд - то как то не к спеху, и мамка не велит.

Николай Митрохин

Правильно пишут - внезапно, вся леволиберальная и левая общественность, боровшаяся за права палестинцев и феминизм во всём мире, вдруг упорно решила не заметить массовых протестов и жертв в Иране (под израильскими флагами), сброса паранджи в рамках освобождения от навязанной гендерной идентичности, сконцентрировав своё внимание на застреленной женщине в Миннесоте. Против как минимум сотен убитых в Иране.

Это, собственно, и есть расизм и колониальная гегемония в чистом виде. Надо же, убили милую, белую из среднего класса. И в США. Есть о чём поговорить внутри американской повестки.

Ну а что Судан, где по-прежнему идёт гражданская война, никому не интересен, это уж, само собой.

Александр Коляндр

Как громко молчат прогрессивные лидеры и планктон об Иране. Наверное, устали от борьбы с сионизмом, капитализмом, милитаризмом и западными мозговыми тестами, разжигающими войны в Украине.

Они не какие-то идейные или даже платные анти-украинцы, коммунисты или антисемиты. Они просто боятся и не любят мир, в котором у них меньше денег, чем они считают заслуженным, в котором от них ушла жена к богатому бизнесмену, в котором тянутся невыплаченные долги за ненужное образование, в котором надо найти непобедимую внешнюю силу, мешающую жить по совести и богато.

А вот иранские муллы жить, как хочется, не мешают, а их противников поддерживает как раз ненавистный мир. Приходится молчать. Отметим, что и с Украиной было аналогично - дескать, война плохая, но виноват капитализм, впк Америки, Атлантик Кансил и лично Борис Джонсон.

Так и тут - может промямлят что-то, когда ксир протесты утопит в крови, и вернутся к своему привычному занятию обижания на несправедливый к ним и их дипломам мир чистогана.

Ненавистная мне публика.

Александр Роднянский

В Лос-Анджелесе вручили премии "Золотой глобус".



Сразу скажу, наградили всех самых достойных. Фильмы "Битва за битвой" и "Гамнет", сериалы "Переходный возраст" и "Больница Питт", режиссера Пола Томаса Андерсона, актеров Тимоти Шаламе, Джесси Бакли, Роуз Бирн, Вагнера Моура, Стеллана Скарсгарда, Мишель Вильямс, Ноа Уайли и Рэй Сихорн.

Церемония получилась симпатичной. Впрочем, как всегда, я бывал на добром десятке, три раза номинировался, один побеждал.

Призы там всегда вручают звезды. Легендарные и совсем новые. В этом году среди "вручантов" были и исполнители главных ролей в нашумевшем сериале "Жаркое соперничество" про любовь красавцев-хоккеистов. Актеры были самоироничны - шутили по поводу того, что зрители их видели только голыми и передавали приветы полюбившим их сериал зрительницам.

И еще. Последние два года все киноцеремонии сезона наград в США и кинофестивалей в Венеции, Каннах или Берлине сопровождались громкими выступлениями в поддержку жителей Газы. Понятно, тема была политически модная и очень поддержанная либеральными медиа.

Но сейчас в Газе тишина — достигнутая при непосредственном участии Дональда Трампа, а не Хавьера Бардема или Марка Руффало.

А вот в Иране сейчас льется кровь мирных людей. Иранская армия, полиция и КСИР расстреливают протестующих. Тысячи погибших. Тех самых людей, которые требуют свободы и уважения человеческого достоинства.

Но звезды об этом молчат. Что особенно постыдно, учитывая, что в Лос-Анджелесе живет самая многочисленная персидская община за пределами Тегерана.

Но молчат не все. Джоан Роулинг, которую на киноцеремонии не приглашают, обратилась в твиттере к "защитникам Палестины":

"Если вы заявляете, что поддерживаете права человека, но не можете проявить солидарность с теми, кто борется за свободу в Иране, вы сами себя выдали. Вам плевать на людей, которых угнетают и жестоко обращаются с ними, пока это делают враги ваших врагов. В Иране, судя по всему, необычайно много гриффиндорцев. Иранские граждане, храбрее которых вы и мечтать не могли, жертвуют своими жизнями в борьбе за собственное освобождение, а вы можете лишь сказать: "В этом виноваты евреи». Вы уже даже не пародия".



А итальянское издание il Giornale задалось вопросом, куда делась Грета Тунберг.

Когда на иранских улицах гибнут сверстники Греты, бросая вызов кровавому режиму, шведская активистка видит только Газу. Последний ее пост был, естественно, о Газе, где очень холодно и, как всегда, геноцид. Вот цитата из статьи:

"В конце концов, каждый волен выбирать, за что бороться. Но, по-видимому, многие устали от поучений тех, кто, будучи избирательным активистом, в итоге скатывается к воинственному лицемерию".

Лучше не скажешь.

На это у другой части комментаторов есть ответ:

Маша Слоним

Не могу понять, почему все повторяют одно и то же: в Иране такое творится, а весь мир молчит!

Не молчит мир, мир кричит, вы только откройте уши.

И вы кричите, а не ждите, чтобы кто-то за вас кричал.

Очень легко осуждать мир в том, что он молчит, когда вы сами даже не пытаетесь поднять свой голос, разве, что с дивана с упреками против не кричащего мира.

Сергей Шелин

Не согласен с теми, кто объясняет молчание мировой прогрессивной общественности тем, что она нанята аятоллами. Или там Катаром. Во-первых, не факт, что общественность прямо уж молчит. Я не читал полного собрания сочинений Батлер, Хомского, Гессен и прочих их корифеев. Может они что-то и вякали. Другое дело, что если и да, то без интереса к предмету, просто для баланса и в порядке рутины. Дети Ирана, не дети Газы, живых чувств у них не вызывают и вызвать не могут. Во-вторых, будь они просто наемниками, это было бы лучше, чем то, что есть. В том и беда, что их и нанимать не надо. Картина мира интеллектуалов-прогрессистов сейчас настолько неадекватна, что они совершенно бесплатно и естественным образом мало что видят из происходящего в мире и всегда все не понимают.

Юлия Архипова

Который месяц немного офигеваю от выгуливания белых польт под тезисом "эти *вставить пейоратив* о *плохих событиях #1* писали, а вот о *плохих событиях #2* не пишут!!!"

во-первых, обычно скрывающиеся под пейоративом - абстрактная группа людей, которой оптом приписываются все самые ужасные черты ("левак" - значит ест богатых, значит за "все отнять и поделить", значит сталинист, значит бегает в трусах и перьях на прайде, значит радфемка, значит гендерно неконформное, и психически неадекватное), которых на самом деле ничего, кроме отношения к событию #1 не объединяет. я в целом не против обобщений, потому что иначе социальное мыслить сложно (за деревьями видеть лес), но обобщать по принципу позиции в отношении одного события - это уже откровенно сову на глобус натягивать.

во-вторых, удивительно, но далеко не все люди имеют позицию по каждому событию, происходящему в мире, а также ресурсы, чтобы достаточно для себя в этом событии разобраться и свою позицию артикулировать.

и уж тем более никто не обязан вам лично иметь позицию и публично высказывать ее по тому поводу, который вы лично считаете важным. вы ж там, это, ну, за свободу?

Никто не обязан вам лично иметь позицию и публично высказывать ее

в-третьих, как многократно было повторено в контексте того, почему россияне не протестуют (если коротко, то потому что не видят в этом прикладного смысла), сколько бы мы ни поддерживали в своем русскоязычном гетто протестующих Ирана или сирийских друзов, им это вряд ли поможет. пиздеца в мире много, ресурсов у нас мало, и достаточно логично их экономить. в ситуации с Израилем и Газой я лично не питаю иллюзий о том, что мои посты в фб прочитает Нетаньяху и поедет сдаваться в Гаагу, но возможно мой голос в сочетании с другими голосами сделает наконец сторонников "парковки" маргинальным, а не мэйнстримным движением, чем снизит уровень людоедства в русскоязычном фб.

и где бы ни происходило кровопролитие, я лично всегда буду на стороне пострадавших гражданских: Израиль это, Газа, Судан, Тегеран, или Сирия во всем ее многообразии.

но это не значит, что я непременно должна выступить на вашем партсобрании и продемонстрировать колебание вместе с линией вашей партии.

В среду, по сообщениям нескольких источников, в Иране может состояться казнь задержанного за участие в протестах. Пока известно лишь об одном таком приговоре – 26-летнему Эрфану Солтани, которого обвиняют в "войне против Бога". Пессимисты опасаются, что и в этот раз у протестующих не получится свергнуть режим.

Evgeny Pinelis

С каждым протестом в Иране появлялась надежда, что именно сейчас у них получится. Но ничего не меняется, ксир и религиозные фанатики подавляют протест, все возвращается на круги своя. В этот раз казалось, что уже вот-вот, но вот-вот не происходит, счет убитым идет на тысячи, а как помочь непонятно

Я полностью поддерживаю новые пошлины, которые ввели США, но что-то сомневаюсь, что ими можно многого добиться. Вопрос, чего может добиться армия. Я очень скептически отношусь к интервенциям США, чем это заканчивается можно посмотреть в Ираке, Афганистане, Ливии, но и ничего не делать, наверное нельзя. Это очень страшно и грустно. А если экстраполировать на Россию, еще трагичнее. Ни экономический коллапс, ни огромное количество ненавидящих режим не приводят ни к чему, если государство контролирует силовиков. Или, это уже постфактум дописано, силовики контролируют государство.

Aleksey Kamenskikh

Кажется, иранские протесты подавлены. И, судя по тому, сколько полегло людей - Господи, это в самом деле страшно - не скоро что-то ещё поднимется. (Хотя - кто знает? - вспомним русские революции 1905/7 и 17 годов. Но и их итог тоже). Вообще… Похоже, что либерально-демократические протестные движения имеют шанс только в тех случаях, если авторитарный режим, который их пытается контролировать/подавлять (включая "средства поддержки" такого режима - карательные войска и их руководство), сам имеет внутреннюю слабость - сомнение в собственной легитимности и - готовности "идти до конца".

Это справедливо для демократических движений в Восточной и Центральной Европе в конце 80-х - начале 90-х, справедливо для площади Таньяньмынь в Пекине (увы), для Москвы августа 91-го… И для Киева зимой 2013/14-го.

Очень горько и больно за тех, кто в Иране имел мужество выйти сейчас на протесты - и кто был убит. Их победа могла бы означать… хотя бы некоторое пространство для надежды.