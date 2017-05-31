Путин ответил на вопрос о кандидатах на выборах президента 2018 года

Президент России Владимир Путин в интервью французской газете "Фигаро" заявил, что "пока рано говорить" о кандидатах на президентские выборы 2018 года. Путин подчеркнул, что намерен обеспечить проведение выборов в соответствии с конституцией - как это происходило и раньше, а участие в них смогут принять все соответствующие требованиям закона кандидаты.
От прямого ответа о своем персональном участии в выборах Путин по-прежнему уклоняется. В Кремле заявляют, что российский лидер не думает об этом, и никакой предвыборной кампании не ведётся.
Согласно недавнему опросу "Левада-центра", если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Владимира Путина готово проголосовать рекордное число россиян - 82 процента.
О своем намерении баллотироваться в президенты уже объявили Владимир Жириновский, Григорий Явлинский и Алексей Навальный, который открыл более 40 предвыборных штабов в ряде регионов России. Однако регистрации оппозиционного политика может помешать условный приговор по делу "Кировлеса".
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.
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