Майкл Флинн предоставит Сенату США данные о "вмешательстве России"

Бывший советник президента США Дональда Трампа готов сотрудничать с Сенатом по делу о связях с Россией. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Associated Press.

Флинн предоставит комитету Сената по разведке документы по делу о вмешательтсве России в американские выборы в ноябре прошлого года. Ранее он отказывался давать показания на слушаниях, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя. Документы, которые передаст Флинн, относятся к двум его компаниям.

Трамп уволил Флинна в феврале после обвинений в том, что он скрыл от властей свои контакты с послом России в Вашингтоне. По данным СМИ, советник Трампа ещё до инаугурации обсуждал с российским чиновником возможность отмены санкций против Москвы. В Кремле вмешательство в выборы в США отрицают.