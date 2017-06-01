"Наши деньги в Сирии " – жители Волгореченска о "ремонте" дороги

В городе Волгореченск Костромской области отремонтировали дорогу, однако асфальт положили только перед и после одного из местных автомобильных мостов. Сам мост и трасса остались без ремонта. Вот что жители города написали на новом асфальте в знак протеста:

Миловка – историческая усадьба под Плесом, которую в Фонде борьбы с коррупцией называют "дачей Медведева". Территорию усадьбы охраняют сотрудники ФСО. Стоимость дачи борцы с коррупцией оценивают в 25 миллиардов рублей.

В Сирии с сентября 2015 Россия года проводит военную операцию. По данным РБК, затраты Минобороны на операцию уже составили около 60 миллиардов рублей. За полтора года в Сирии погибли десятки российских военных.