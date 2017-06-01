В Москве умерла бывший директор центра "Сёстры" Мария Мохова

В Москве после продолжительной болезни умерла бывший директор центра "Сёстры" Мария Мохова. Этот центр помогал людям, пережившим сексуальное насилие.

Центр помощи "Сестры" был основан в 1994 году. Мохова возглавила его год спустя. Организация стала одной из первых в своём роде на территории бывшего СССР. С 2015 года центр существует на частные пожертвования.

В конце прошлого года врачи обнаружили у Марии Моховой ​онкологическое заболевание. Был организован сбор средств. За два дня до смерти Марии умер её муж.

"Маша спасала людей, спасала этот уникальный центр, который после принятия закона "Об иностранных агентах" остался без финансирования, снова и снова проходя эти круги ада чиновничьего равнодушия. Центр выжил несмотря на... Благодаря Маше. Её воле и терпению. И помогает людям, развивается, ведет большую просветительскую деятельность. То, что в нашем обществе стали наконец-то говорить о насилии, стали обсуждать как противостоять этому озверению, много Машиной каждодневной работы, не работы даже, а боли...",- написала в Фейсбуке руководитель гендерной фракции партии "Яблоко" Ольга Радаева.