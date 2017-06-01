Спецслужбы США заинтересовались связями Найджела Фараджа с Трампом

ФБР США заинтересовалось фигурой бывшего лидера Партии независимости Великобритании и сторонника президента Дональда Трампа Найджелом Фараджем. Агенты ФБР предположили, что у Фараджа могли быть связи с представителями России во время предвыборной кампании Трампа. Как сообщает британское издание The Guardian, Фарадж пока не является подозреваемым или обвиняемым. Источники газеты отмечают, что американские спецслужбы заинтересовались политиком из-за его связей с людьми из предвыборного штаба Трампа и с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Предполагается, что Ассанж также мог оказывать влияние на выборы президента США.

Фарадж заявил, что никогда не работал с российскими должностными лицами и назвал "истеричными" попытки связать его с "режимом Путина".

В нескольких комитетах Конгресса и Сената США расследуются предполагаеме связи людей из окружения Трампа с Россией. Ранее внимание ФБР привлек зять и старший советник главы Белого дома Джаред Кушнер