Навальный не согласился проводить акцию 12 июня на проспекте Сахарова

Организаторы антикоррупционной акции 12 июня в Москве не согласились на предложение мэрии провести шествие на проспекте Сахарова. Об этом сообщил политик Алексей Навальный в эфире Youtube-канала "Навальный.LIVE".

По словам политика, организаторы акции направили в мэрию запрос, в котором попросили предоставить им больше места для проведения шествия. По их мнению, проспект Сахарова является "небезопасным". Отказ провести акцию на Тверской улице Навальный назвал "хамством".

Организаторы акции в Москве планировали провести шествие от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, где запланирован митинг. Взамен мэрия предложила перенести акцию на улицу Перерва или проспект Академика Сахарова. Заявленное число участников акции в Москве – до 15 тысяч человек. В День России – 12 июня – антикоррупционные митинги запланированы во многих городах России.

