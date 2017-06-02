Из списка на снос по программе реновации исключены "плоские" дома

Из первоначального списка на снос по программе реновации убрали 17 домов. Исключены некоторые дореволюционные строения и дома сталинского периода. Об этом сообщает РБК.

В список для голосования, в частности, не попали два так называемых "плоских" дома . Против их сноса выступили и градозащитники, поскольку эти здания, построенные в 1910 и 1915 году, представляют архитектурную ценность – под определенным углом зрения они выглядят плоскими.

Ранее общественное движение "Архнадзор" обнаружило в предварительном списке домов, включенных в программу реновации, 320 исторических зданий, в том числе возведенных по индивидуальным проектам. Активисты призвали исключить эти здания из списков под снос.

Власти Москвы в рамках программы реновации собираются снести более 4,5 тысяч зданий в 85 районах города. Взамен мэрия обещает предоставить жителям этих домов "равнозначные" квартиры в новостройках. Программа расселения вызвала недовольство многих москвичей. В мае жители Москвы трижды выходили на митинги против реновации. В четверг в приемную Госдумы передано более одиннадцати тысяч подписей горожан, выступающих против программы по сносу домов, которые власти считают аварийными.