В приемную Госдумы передано 11 тысяч подписей против реновации

В Москве в приемную Госдумы передано более одиннадцати тысяч подписей горожан, выступающих против программы реновации. Авторы обращения к председателю парламента Вячеславу Володину требуют отклонить законопроект, который позволит властям начать снос пятиэтажных домов.

Накануне общественное движение "Архнадзор" сообщило, что в предварительный список домов, которые собираются сносить, попали 320 исторических зданий.

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые провели акции протеста с требованием к властям отклонить рассматриваемый в Госдуме законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.