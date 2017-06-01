"Архнадзор": списках по реновации более 300 исторических домов

Общественное движение "Архнадзор" обнаружило в предварительном списке домов, включенных в программу реновации, 320 исторических зданий, в том числе возведенных по индивидуальным проектам. Об этом пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

По данным градозащитников, в списке, по меньшей мере, восемь домов, построенных до 1917 года, множество образцов конструктивизма 1920-1930 годов и зданий сталинского периода.



Снос десятков таких зданий нанесет непоправимый урон историко-архитектурной среде Москвы, – заявляют в "Архнадзоре" и призывают исключить эти здания из предварительных перечней по программе реновации.

Власти Москвы в рамках программы реновации собираются снести более 4,5 тысяч зданий в 85 районах города. Взамен мэрия обещает предоставить жителям попавших под снос домов "равнозначные" квартиры в новостройках. Программа расселения вызвала недовольство многих москвичей. В мае жители Москвы трижды выходили на митинги против реновации.

В четверг группа москвичей намерена передать главе Госдумы Вячеславу Володину коллективные петиции против сноса жилых домов. 3 июня аналогичные обращения будут переданы в Приемную президента России.