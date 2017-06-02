И.о. директора Исаакия покидает этот пост по собственному желанию

Ирада Вовненко 2 июня покидает пост исполняющего обязанности директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" в Санкт-Петербурге по собственному желанию. Об этом она сообщила РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать Вовненко, так как, по мнению властей города,"таким объектом может руководить только мужчина". Однако глава пресс-службы Смольного Андрей Кибитов опроверг эту информацию.

О назначении Ирады Вовненко исполняющей обязанности директора Исаакиевского собора стало известно 31 мая. Ранее она занимала в этом музее пост замдиректора по связям с общественностью. Вовненко — автор нескольких любовных и эротических романов.

Возглавлявший музей с 2008 года Николай Буров в апреле решил уйти в отставку. Свое решение он объяснил несогласием с планами передать Исаакиевский собор Русской православной церкви.