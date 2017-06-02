В Кабуле полиция открыла огонь по демонстрантам, есть жертвы

В Кабуле полиция открыла огонь по протестующим, которые направились к президентскому дворцу. Убиты пять манифестантов. Участиники протестной демонстрации обвинили власти в неспособности обеспечить безопасность населения потребовали отставки правительства.

Толпы горожан собрались в пятницу в центре Кабула вблизи того места, где в среду мощным взрывом были убиты около 90 человек, а сотни были ранены. Собравшиеся скандировали антиправительственные и антиталибские лозунги, бросали камни в сторону полиции.

Стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, пытаясь преградить путь к президентскому дворцу. Возмущённых горожан остановила стрельба. По предварительным данным, среди пятерых погибших - сын видного афганского политика.

Взрыв вблизи дипломатического квартала в Кабуле стал одним из самых кровопролитных нападений за последние годы. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за организацию взрыва. Движение "Талибан" опубликовало заявление с осуждением нападения. Руководство афганских спецслужб подозревает в причастности к взрыву боевиков группировки "Хаккани" - одной из ветвей движения "Талибан". Афганская сторона допускает причастность пакистанских спецслужб к взрыву в Кабуле. Исламабад называет подобные предположения необоснованными.