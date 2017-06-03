Штаб Навального в Москве работает на улице – в нем сменили замки

Сотрудники московского предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального вынуждены работать на улице, так как в ночь на субботу в их офисе были заменены замки. Соратник политика Николай Ляскин сообщил, что на собственника помещения было оказано давление. Кто именно это сделал, он не уточнил.

Московский штаб Алексея Навального действует с 29 мая. Его открытие несколько раз переносилось из-за проблем с арендодателями. В начале мая собственник помещения в Москве, в котором изначально находился штаб, решил расторгнуть договор аренды.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Его предвыборные штабы открылись в десятках городов, и в некоторых из них на соратников оппозиционера и сотрудничающих с ними арендодателей оказывали давление. Так в среду в Иркутске был избит сын бизнесмена, сдающего помещение под штаб Навального.