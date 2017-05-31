В Иркутске напали на арендодателя помещения под офис штаба Навального

В Иркутске напали на предпринимателя, который сдает в аренду помещение предвыборному штабу оппозиционера Алексея Навального. Об этом агентству "Интерфакс" рассказал координатор штаба Сергей Беспалов. По его словам, собственника помещения избили семеро неизвестных с битами. Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее.

В последние месяцы сторонники Навального неоднократно сталкивались с проблемами в работе предвыборных штабов. В марте в Санкт-Петербурге подожгли дверь штаба Навального. В Уфе двери предвыборного штаба закидали яйцами, а в Томске сотрудникам штаба залили монтажной пеной двери квартир и глушители в автомобиле.

В конце апреля на самого Навального напали в Москве. Неизвестные облили политика зеленкой, он получил химический ожог глаза. Через несколько дней после этого оппозиционеру выдали заграничный паспорт, и он отправился на операцию в Барселону.