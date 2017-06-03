В Кабуле произошли новые взрывы, есть жертвы

12 человек погибли, еще около 30 пострадали в результате трех взрывов на кладбище в Кабуле, передает Reuters.

Взрывы произошли на кладбище, где шли похоронысына заместителя спикера Сената Салима Изадьяра, погибшего ранее на протестной демонстрации. В траурной церемонии участвовали руководители правительства.

Ранее сообщалось, что в пятницу участники акции протеста критиковали правительство, требовали обеспечить безопасность в стране и настаивали на отставке министров. Полиция открыла огонь по протестующим. Убиты пять человек.

31 мая в Кабуле возле посольства Германии произошел взрыв. Террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле, в результате произошедшего более 80 человек погибли, более 300 получили ранения. Позднее ответственность за теракт на себя взяло запрещенное в России "Исламское государство".