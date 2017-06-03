Штаб Алексея Навального в Москве продолжил свою работу

Московский штаб оппозиционера Алексея Навального, днём в субботу продолжил свою работу. Минувшей ночью неизвестные заменили замки на дверях штаба. Об этом сообщили в Твиттере соратники политика Николай Ляскин и Леонид Волков.

Ляскин уточнил, что полицейские подтвердили законность пребывания штаба на арендованной площади.

Ранее сообщалось, что собственник помещения, в котором с 29 мая действует предвыборный штаб оппозиционного политика, заменил замки из-за оказанного на него давления.