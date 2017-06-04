12-й титул "Реала"

Мадридский "Реал" впервые в истории современной Лиги чемпионов защитил титул обладателя главного клубного трофея Европы. Напомним, что с 1991 года Кубок чемпионов был преобразован в Лигу, и именно в этом формате еще ни одна команда не смогла выиграть турнир два года подряд. И конечно же символично и справедливо, что такое достижение покорилось самому титулованному европейскому клубу в истории футбола.

Современный символ "Реала" португалец Криштиану Роналду стал первым футболистом, забивавшим мячи в трех решающих матчах турнира. Ранее он забил в финале Лиги чемпионов-2007/08 в составе "Манчестер Юнайтед", а затем – с пенальти – в финале Лиги чемпионов-2013/14 в составе "Реала".

"Реал" стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который смог выиграть турнир два года подряд. Всего в истории "Реала" это оказался 12-й высший европейский клубный трофей.

3 июня в главном городе Уэльса Кардиффе на шикарном стадионе "Миллениум", вмещающем 74 500 тыс. зрителей, в главном матче европейского клубного сезона болельщики увидели классическое противостояние – мадридский "Реал" в финале Лиги чемпионов сразился с туринским "Ювентусом". У этого матча было много особенностей и моментов, которые делали этот матч уникальным.

Во-первых, это был первый финал главного клубного турнира Европы, который прошел под крышей. Стадион "Миллениум" обладает возможностью закрывать при необходимости крышу, и именно эта мера была принята в целях безопасности.

Операция по обеспечению безопасности команд и болельщиков, которая проводится с 1 по 4 июня, станет самой масштабной в истории Великобритании, а решение провести сам матч под крышей связано с опасениями террористической угрозы с воздуха – например, в виде летающих дронов.

Но уникальным матч "Ювентуса" с "Реалом" делало, конечно, не только это. "Королевский клуб" подошел к встрече в ранге действующего обладателя Кубка чемпионов и горел желанием подтвердить титул, тем более, что раньше в истории Лиги чемпионов еще не было. С того момента, как турнир был преобразован в его нынешний формат, еще ни одной команде не удавалось выиграть его дважды подряд.

Кубок чемпионов стал Лигой с сезона-1991/92, и с тех пор несколько раз действующие обладатели трофея добирались до финала, но всякий раз уступали.

Так, в 1995 году итальянский "Милан" был явным фаворитом матча с голландским "Аяксом", но единственный точный удар тогда юного форварда Патрика Клюйверта лишил "россонери" титула.

На следующий год уже "Аякс" мог повторить свое прошлогоднее достижение, но был остановлен в серии пенальти другим клубом из Италии – "Ювентусом". Сама "старая синьора" добралась до финала и в 1997 году, но была бита немецкой "Боруссией" из Дортмунда (1:3), в составе которой дублем отметился опытный Карл-Хайнц Ридле, а еще один мяч забил молодой и талантливый Ларс Риккен, так, правда, и оставшийся до конца карьеры в "подающих надежды".

Соперники подошли к финалу в качестве победителей своих национальных чемпионатов. "Ювентусу" удалось это сделать в рекордный шестой раз подряд, "Реал" победил в Испании впервые за пять сезонов. При этом оба клуба символично являются 33-кратными обладателями национальных чемпионских титулов, являясь в своих странах лучшими командами по этому показателю

В следующий раз действующий лучший клуб Европы сыграл в финале только в 2009 году, но английский "Манчестер Юнайтед" не смог подтвердить звания, завоеванного годом ранее в московских "Лужниках" в драматичном финале против "Челси". На этот раз Лео Месси и его "Барселона" по всем статьям переиграли команду сэра Алекса Фергюсона (2:0) с Криштиану Роналду в составе.

И вот теперь мадридский "Реал", выигравший два Кубка чемпионов за последние три сезона, снова играл в финале.

"Реал" являлся рекордсменами по победам в Кубке чемпионов, выиграв этот турнир 11 раз, а в последних двух финалах он одолевал своих земляков из "Атлетико". На этот раз "Реал" прошел команду Диего Симеоне шагом ранее – на стадии полуфинала.

Для "Ювентуса" финал стал вторым за три года. В позапрошлом сезоне туринцы обыграли в полуфинале как раз "Реал", но в решающем сражении были биты другой командой из Испании – "Барселоной" (1:3).

Массимиллиано Аллегри и его подопечные горели желанием выиграть для своего клуба третий Кубок чемпионов в его истории. Пока что "Юве" являлся самой невезучей командой с Апеннин по части финалов этого турнира.

Судите сами: у "Милана" есть семь кубков при четырех поражениях в решающих встречах. "Интер" взял трофей трижды, проиграв два финала. А вот у "Ювентуса" – лишь две победы при шесть поражениях, причем одно из них "старая синьора" потерпела как раз от "Реала" – в 1998 году. С тех пор "Реал" сыграл еще в четырех финалах и все выиграл, в то время как у "Юве" на том же отрезке баланс отрицательный – 0:2!

Очные противостояния команд в официальных встречах случались только в этом турнире, и в них ситуация обманчиво равная: по восемь побед у каждого клуба при двух ничьих. При этом успехи "Реала" по большей части остались в далеком прошлом либо не приносили ему конечного результата. Мадридцы проходили туринцев в четвертьфинале Кубка чемпионов в 1962 году на пути к проигранному "Интеру" финалу. Тогда для выявления победителя противостояния с "Юве" понадобилась переигровка в Париже (0:1, 1:0, 3:1). В 1986 году "королевский клуб" снова остановил "старую синьору", одолев ее в 1/8 финала в серии пенальти.

Первый успех "Ювентуса" пришелся на четвертьфинал в сезоне-1995/96 (0:1, 2:0), и тогда итальянский гранд в итоге завоевал свой второй Кубок чемпионов в истории. Про финал 1998 года уже было сказано, и это последний случай, когда мадридцы выходили триумфаторами из противостояния этих команд в плей-офф. В полуфинале 2003 года (1:2, 3:1), в 1/8 финала 2005 (0:1, 2:0) и в полуфинале 2015 (2:1, 1:1) "Юве" всякий раз в драматичной борьбе оказывался сильнее своих оппонентов.

В истории главного клубного турнира Европы навсегда останутся слезы Павла Недведа, получившего в ответной встрече 2003 года лишнюю желтую карточку и пропустившего роковой финал с "Миланом", гол на 116-й минуте в ответной встрече в исполнении уругвайца Марсело Салайеты и подвиги воспитанника "королевского клуба" Альваро Мораты, ставшего главным героем противостояния со своей родной командой в 2015 году.

Были еще две недавние встречи клубов на групповых стадиях Лиги чемпионов, и в этих противостояниях соперники по разу выходили победителями, причем, когда "Реал" первенствовал в своем квартете, "Ювентус" вообще не смог выйти в плей-офф, пропустив туда турецкий "Галатасарай".

Сейчас соперники подошли к финалу в качестве победителей своих национальных чемпионатов. "Ювентусу" удалось это сделать в рекордный шестой раз подряд, "Реал" победил в Испании впервые за пять сезонов. При этом оба клуба символично являются 33-кратными обладателями национальных чемпионских титулов, являясь в своих странах лучшими командами по этому показателю.

После очередного повреждения восстановился валлиец Гарет Бэйл, для которого матч на "Миллениуме" стал вдвойне принципиальным из-за того, что прошел на родине. Он, к великой радости местной публики, появился на поле, выйдя на замену.

Но главной фигурой в составе "Ювентуса" был 30-летний вратарь Джанлуиджи Буффон, который уже близок к завершению спортивной карьеры. В ней были самые выдающиеся титулы, в том числе и титул чемпиона мира, но главный клубный трофей Европы ему так и не покорился. За плей-офф 2017 года нестареющий вратарь пропустил всего один гол. Но в финале "Реал" забил ему целых 4, и после матча Буффон не выглядел особо расстроенным – класс игры "Реала" явно был выше.

Никогда еще "Реал" и "Ювентус" не обыгрывали друг друга крупно, никогда еще в их матчах не забивалось больше четырех голов, хотя четыре на двоих они забивали неоднократно. Учитывая, что оба коллектива – чемпионы по духу, серия пенальти здесь ожидалась, но до нее не дошло. В первом тайме "Ювентус" еще противостоял соперникам достойно, Забил стараниями бывшего нападающего "Баварии" Манджукича красивейший гол. Но перерыв тактически был выигран Зиданом вчистую. Тогда и сказался неоценимый практический опыт великого футболиста – и, что особенно важно, величайшего конструктора игры. "Реал" не перестроился кардинально, но, скорее, внес точечные, штриховые правки в свой рисунок: чуть удлинил линии наступательного разбега, чуть жирнее очертил опасные зоны, чуть яснее выделил ключевые фигуры и чуть уточнил логистику доставки к ним мяча. И во втором тайме, игра ощутимо качнулась в пользу "Реала". Увы, к такой перемене оппонента в лице и повадках "Ювентус" оказался неприспособлен: ни один тренер-теоретик, каким бы докой он ни был, не способен так тонко и точно подметить проблемные нюансы и игровые нестыковки, как вдумчивый и зоркий экс-футболист.

Ну а когда коррективы футбольного гения претворяют в жизнь лучшие игроки планеты, против этого не устоит ни одна оборона. Мастерство исполнителей "Рала" проявилось в решающих эпизодах. А может ли быть иначе, если в этой формуле успеха суммированы футбольные достижения прошлого и нынешнего десятилетий – Зинедина Зидана и Криштиану Роналду?

Осталось лишь сказать, что более тысячи болельщиков итальянского футбольного клуба "Ювентус" пострадали в давке во время финального матча. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Что ж, клубная история нынешнего сезона завершена. Следующий ход делают сборные – 17 июня начинается Кубок конфедераций. Правда, матч Россия – Новая Зеландия будет интересен лишь как формальный старт более или менее знакового турнира. Футбольной зрелищности и красоты ему, увы, не достичь в самых сладостных мечтаниях… Зато в составе Португалии на турнире сыграет Криштиану Роналду!