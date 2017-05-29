Самый богатый футбольный клуб России, петербургский "Зенит" после провального для себя сезона (только третье место в чемпионате России, вылет на ранней стадии из Лиги Европы и непопадание второй год подряд в Лигу чемпионов) уволил своего главного тренера Мирче Луческу и ведет активные переговоры с итальянским специалистом Роберто Манчини, предлагая ему зарплату в 5–6 миллионов евро в год.

Новое-старое руководство "Зенита" – только что назначенные генеральный директор Сергей Фурсенко и спортивный директор Константин Сарсания (оба в лучшие для клуба годы уже занимали эти должности) – обещают вести "агрессивную трансферную политику". Одновременно в прессе появились сообщения о том, что "Зенит" собирается построить на окраине Петербурга "резервную арену" на 20 тысяч мест. И это при наличии так пока и недостроенного большого стадиона на Крестовском острове, на возведение которого были истрачены почти сто миллиардов рублей, и любимого многими болельщиками стадиона "Петровский", куда "Зенит" был вынужден вернуться после того, как стало понятно, что поле нового стадиона совершенно непригодно для игры. Уже в середине июня на "главном долгострое страны" должны состояться четыре игры Кубка конфедераций. Главная цель этих соревнований с участием ведущих сборных мира – продемонстрировать готовность России к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Попытка сыграть в игру "вперед в прошлое" понятна

Своим мнением по поводу того, почему у Луческу не получилось в "Зените" и правда ли в Купчино (отдаленный от центра район Петербурга) будут строить новую арену, с Радио Свобода поделился футбольный комментатор, главный редактор Радио "Зенит" Федор Погорелов:

​– Луческу официально отправлен в отставку 28 мая вечером, "Зенит" официально с ним попрощался на своем сайте. У Луческу был бессрочный контракт. Заявления о том, что у него контракт составлен по формуле "2+1", не соответствуют действительности. С ним было изначально договорено, что, если что, "расстаемся по рукопожатию". И, как я понимаю, определенные перемены в руководстве клуба катализировали это рукопожатие. Оно состоялось вчера вечером. У "Зенита" сейчас нет главного тренера. С высокой долей вероятности команду возглавит Роберто Манчини, итальянский специалист, закончивший сезон с "Галатасараем". Это будет его третий "заход" в российский футбол. Первые два закончились ничем. Посмотрим, как будут обстоять дела с третьей попыткой. В 2009 году "Зенит" после отставки Дика Адвоката вел переговоры с Манчини. Тогда стороны не договорились. Манчини возглавил "Манчестер Сити", а "Зенит" возглавил Лучано Спалетти, другой итальянец. А в 2012 году с Роберто Манчини уже был подписан контракт как с главным тренером сборной России. Он опять должен был прийти после Дика Адвоката. Но, как мы знаем, руководство РФС после невыхода из группового этапа чемпионата Европы 2015 года подало в отставку. И контракт, который был подписан с Манчини, как-то умудрились аннулировать. Сборную России возглавил итальянец Фабио Капелло.

– Вернемся к Луческу. Он ушел без скандала?

– Абсолютно! Мирче Луческу уже настолько наскандалил за эту противоречивую весну 2017 года, что, видимо, сил на какой-то последний гранд-скандал у него не осталось. К сожалению, мы должны признать, что количеством слов, произнесенных Мирче Луческу, он абсолютно аннулировал интерес к своим цитатам.

– Перед приходом Луческу очень много говорилось, что у этого человека есть опыт работы на постсоветском пространстве. Он завоевывал кубок УЕФА с донецким "Шахтером". Почему у него так плохо пошли дела в "Зените"?

История создания стадиона на Крестовском острове – история про политическую волю

– Несомненно, он попал в непростую ситуацию. Первые годы в Донецке у него тоже были не шоколадные. В Петербурге он попал в контекст, где результат нужен был сразу. Если бы у него было время, возможно, Луческу бы справился, возможно, расцвели бы игроки, которых Луческу приглашал зимой. Но результат-то в современном футболе нужен сейчас. Вторая бронза подряд, второе непопадание подряд в Лигу чемпионов – это удар, это щелчок по тем амбициям, которые есть у одного публичного акционерного общества, которое платит десятки миллионов евро спонсорских контрактов на сотрудничество с Лигой чемпионов. Ситуация получается странная. Команда, которую спонсирует это же публичное акционерное общество, в Лигу чемпионов не попадает, а реклама на бортах есть. Поэтому стало понятно, что нужно что-то менять. Луческу, несомненно, наломал дров в январе-феврале. Команда играла в футбол осенью. Тот масштабный шопинг, который случился в трансферное окно, тот ворох недопониманий, с которым команда возвращалась со сборов, – это все сказалось. И, конечно же, безумно обидный вылет из Лиги Европы от "Андерлехта" ("Зенит" тогда пропустил решающий гол уже в добавленное время, – Прим.). Все это привело к тому, что коллектив подраспался. Мы понимаем прекрасно, что в команде люди не должны дружить друг с другом, есть команды в истории футбола, где люди просто не разговаривали между собой в раздевалке, но эти команды умели играть в футбол. У "Зенита" не получилось.

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– Теперь о политике публичного акционерного общества, которое вы упомянули. Оно решило, как я понимаю, опереться на "старый добрый" менеджмент. Потому что у управленческого руля теперь фигуры, которые в свое время были и добивались успеха. Я имею в виду Фурсенко и Сарсанию. Вы согласны с такой постановкой вопроса?

– Не только болельщики устали от бронзовых медалей. Я думаю, что и руководство тоже немножечко подуныло. И поэтому такая попытка сыграть в игру "вперед в прошлое" понятна. Ситуация, когда у тебя есть опыт успешного взаимодействия и достижения результатов с определенным набором менеджеров, ситуация, когда на протяжении нескольких сезонов мы наблюдали стагнацию, желание гарантировать себе результат очевидно.

​– Не утихают споры и скандалы вокруг стадиона на Крестовском острове. Сейчас перестилается новый газон. И вдруг появляются сообщения о том, что "Зенит" собирается построить 20-тысячный стадион в Купчино, районе на окраине Петербурга. Про этот стадион пишут как про запасной стадион. Что происходит? Зачем понадобился "Зениту" этот стадион?

– Проект создания альтернативного стадиона у "Зенита" был много-много лет. Пятно на потенциальную постройку было получено тоже не вчера и не в прошлом году. История создания стадиона на Крестовском острове – история про политическую волю. То, как стройка продолжалась 10 лет, это тоже история про политическую волю. Тем не менее разум никто не терял. Все понимали, что если жахнет, то нужно будет что-то делать. Поэтому появилась идея создания стадиона простого, понятного, на 40 тысяч для того, чтобы спокойно там играть в Лиге чемпионов, в чемпионате России. История про это пятнышко и стадион на 20 тысяч, мне кажется сюжетом про то, что кто-то кого-то недопонял. Потому что есть стадион "Петровский" вместимостью восемнадцать с половиной тысяч зрителей, есть новый стадион, который будут доводить до ума. Хочешь, не хочешь, а "есть десантные войска, и нет задач невыполнимых". Чемпионат мира 2018 года никто не отменял. Стадион доделают, и "Зенит" туда переедет в 2019 году. Поэтому эта история про фантомную стройку в Купчино – это, мне кажется, лишь вариация на тему того, что обсуждалось когда-то давно.

– Вы считаете, что реальных оснований эти сообщения под собой не имеют?

– Абсолютно в этом убежден, – говорит Федор Погорелов.