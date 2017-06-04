США продолжат давление на Россию до выполнения ею Минских соглашений

Постоянный представитель США при ООН Никки Хели в интервью телеканалу CNN ответила на вопросы об антироссиских санкциях Вашинтона и о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы. На вопрос о возможном "нажиме" Белого дома на Государственный департамент, чтобы отменить антироссийские санкции в начале президентского срока Дональда Трампа, дипломат ответила, что Вашингтон не намерен отменять штрафные меры в отношении России. Это было бы возможным, если бы России выполняла свою часть Минских договорённостей, сказал Хейли.

Отвечая на вопрос о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы в США, Хейли заявила об "абсолютной уверенности" Вашингтона в таком вмешательстве. По её словам, Конгресс США расследует это дел. Хейли считает необходимым приложить все силы для представления общественности фактов вмешательства России в избирательную кампанию в США.