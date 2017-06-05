Водка опаснее терроризма

В субботу вечером семь человек погибли во время террористического акта в Лондоне.

Но так случилось, что в России этот теракт оказался на одной новостной странице с жутким бытовым преступлением - тверской электрик застрелил девять человек.

Тимофей Шевяков:

Президент России Владимир Путин направил губернатору Тверской области Игорю Рудене телеграмму со словами соболезнования в связи с массовым убийством в регионе.

«Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом», — написал президент.

А, нет, сорри. Это он Терезе Мэй телеграмму направил.

Лондон - 7, Тверь - 9.

Наши ведут в счете.

Александр Сотник:

А Путин россиянам выразил соболезнования? Или они только англичанам полагаются?

Эльшад Бабаев:

В посёлке под Тверью пьяный москвич расстрелял 9 человек

Но Путину на это <наплевать>: Лондон ему важнее собственных холопов!

Но есть и другие наблюдения.

Михаил Виноградов:

В это почти невозможно поверить, но Россия-24 начинает новости с трагедии Тверской области. И уже потом Лондон с комментариями коллективного Коротченко.

Года три такого не было

Что, собственно, произошло, рассказывает в эфире "Говорит Москва" знакомый одной из погибших:

С. ДОРЕНКО: Вы видели его самого?

МИХАИЛ: Видел.

С. ДОРЕНКО: Опишите его. Он кто? Он разочарованный ­желчный человек? Кто он? Как можно его… Если б вы его увидели за день до этого…

МИХАИЛ: Я не буду выражаться. Я его не знал. В рост он где-то 165-168 см – невысокого роста, обычное телосложение. На лице у него не было никакого сожаления, что он совершил.

С. ДОРЕНКО: А он был пьяный или в ступоре, или глаза были какие-то, зрачки расширенные, или что? Или все очень обычно?

МИХАИЛ: Шел он в состоянии пьяного. Сотрудники полиции к нему не подпускали. Поэтому нюхать я его не нюхал.<...>

С. ДОРЕНКО: А что с ВДВ? Почему с ВДВ возник разговор?

МИХАИЛ: "Да я в ВДВ служил". Его Слава как раз спросил: "Какой номер части ВДВ?". Он ни слова не смог ответить.

С. ДОРЕНКО: Черт. Я не знаю. А как нам с вами себя вести? Вы для жизни какой урок извлекаете? Слушайте, таких хмырей мы…

МИХАИЛ: Дело не в алкоголе. Сейчас сразу Госдума закон подписала о том, что надо запретить в выходные и все остальное. Дело не в этом. Он был трезвый. А вернулся он уже полтретьего или в 2:40 пьяный и начал без разбору просто во всех стрелять.

Ирек Муртазин:

Трагедия под Тверью, оборвавшая жизни девяти человек, произошла не случайно. Убийцу, 45-летнего Сергея Егорова не на шутку обидели шутки, что он не служил в армии, вот он и доказал, что не лыком шит….



Егоровносил куртку «милитари», получил разрешение на оружие… Он был буквально пропитан политикой милитаризации, насаждаемой в обществе. Когда милитари - в моде, а человеческая жизнь – наоборот, стремительно обесценивается….



Девять человек под Тверью расстрелял 45-летний москвич Сергей Егоров, но погибших можно смело включать в список жертв политики милитаризации России и «патриотического гламура»....



Сколько еще таких Егоровых в России? Готовых убивать, доказывая, что они не дрыщи-доходяги, а вполне полноценные мужики, патриоты, готовые если что показать кузькину мать любым обидчикам… Думаю, что таких Егоровым в стране очень много. И трагедия, разыгравшаяся под Тверью, может повториться где угодно, в тысячах городах и весях по всей России….

Дмитрий Бавырин:

Штрихи к портрету: 45-летний упырь, положивший в Редкино девятерых, то ли пытался доказать собутыльникам, что он "мужик", хотя не служил в армии, то ли что он "мужик", потому что служил в армии.

Хоть так, хоть эдак - неубедительно получилось.

На сайте The Question происходящее анализирует психолог Сергей Ениколопов:

Насколько я понял, жертвы убийцы над ним подсмеивались. Он посчитал, что его достоинство унижено, и если у человека есть оружие, он ведет себя агрессивно. У него было это оружие в условном поле зрения, в подсознании уязвленного самолюбия это оружие сыграло важную роль. Он поехал за ним, затем перестрелял всех своих обидчиков, а человека, которого заставлял могилу копать, еще и унизил в ответ, чтобы видеть как тот дрожит и трепещет. Это такое искаженное восприятие защиты своей Я-концепции, своего представления о себе. Никакой белой горячки не было. Алкоголь в данном случае играет одну тривиальную роль — уменьшает контроль за социальным поведением человека. Даже немного выпитого алкоголя расслабляет человека.

Предотвратить такое поведение вряд ли было возможно. Может быть и можно было бы как-то убедить его словами, но сначала нужно было отнять оружие. К тому же нужно понимать, как давно были знакомы убийца и его жертвы, как долго над ним подшучивали и посмеивались (только во время этой вечеринки или несколько лет). Поскольку все жертвы были включены в группу восприятия, для убийцы не было никакой разницы в том, убить одного человека или девять. Может быть, он изначально был психически неустойчив, но мы сейчас ничего об этом говорить не можем, пока нет экспертизы. Может быть, он прихрамывал, может быть над ним в школе издевались, а теперь это вылилось в такой кумулятивный эффект. Пока некоторые вещи остаются за кадром.

Марина Королёва:

Это тем, кто фильмы Звягинцева чернухой называет.

Лев Новожёнов:

Многие уже подзабыли, а некоторые, может быть, и не знают, что так называется старая американская лента. Классика кинематографа. Отнюдь не драма. Добрая, смешная комедия. Но почему-то сегодня язык выговаривает не какие-нибудь другие, а именно эти слова. На фоне происходящего они звучат, как наиболее полная, исчерпывающая характеристика времени, в котором живём. Вот только три раза повторить слово "безумный" кажется уже недостаточным. Хочется повторять его без устали, пока не охрипнешь.

Сидели люди, выпивали. Жарили, наверное, шашлыки. Лето, воскресенье, дачный посёлок. Один из них пошёл за карабином домой, вернулся и положил насмерть девять человек. Подробности ничего осмысленного в случившееся, поддающееся объяснению не добавляют. Ни то, что посёлок называется "50 лет Октября", ни то что убийца москвич, а произошло преступление в Тверской области, ни то, что ему кто-то сказал что-то обидное.

Подобное могло произойти в любой точке нашего безумного, безумного, безумного мира. И не только могло, но постоянно происходит.

В руках убийц в Лондоне не было огнестрельного оружия. Только ножи. В результате кровавой бойни - 7 трупов и 50 пострадавших. Повышен уровень террористической опасности.

В Турине, Италия , почти одновременно, стык-в-стык с тем, что происходит в Лондоне и в удалённом от европейских цивилизационных центров тверском посёлке, люди смотрят футбол на площади перед большим экраном - и вдруг хлопок петарды или шутихи, толпой овладевает ужас, начинается давка: предварительный итог - 1500 пострадавших, трое в тяжёлом состоянии.

И никакие объяснения ничего не объясняют. Ни то, что в тверском посёлке человек был пьян и у него было оружие, ни то, что в Лондоне действовали террористы, а в Турине власти чего-то не досмотрели и вообще нервы у людей взвинчены - мир этот окончательно безумен.

И не лучше ли нам посмотреть какое-нибудь смешное кино, господа! У себя на диване, не выходя из дома.

Евгений Левкович:

В Тверской области москвич 1972 года рождения поссорился во время пьянки с собутыльниками, сбегал за охотничьим ружьём и убил девять человек. В фейсбуке есть удобная функция - отмечать, что ты в безопасности во время чрезвычайных событий. Чтобы родные не волновались. Сегодня, например, отмечаются лондонцы - у них в городе страшный теракт.

В России можно каждое утро с этого начинать.

Мам, я в опасности.

Кругом собутыльники.

Сергей Марков:

Причина резни в Твери, унесшей 9 жизней, очевидна - водка. Именно водка явлется главным врагом русского народа, убившим миллионы. Россию нужно спасать от сверхсмертности от тяжелого алкоголя, спасать от массового потребления водки. Потребление водки сейчас, в условиях, когда страну заливают водкой, - должно стать неприличным. Государство и общественные организации должны вести массированную многолетнюю кампанию, призывающую людей отказаться от водки. Это спасет миллионы жизней, миллионы семей и триллионы рублей. Я именно по политическим причинам отказался от водки 10 лет назад и призываю всех, кому дорога Россия, тоже отказаться от водки. Полностью.

Владимир Милов:

"Конфликт на почве распития спиртных напитков" - идеология посильнее ваххабизма будет

Алексей Дуленков:

О чем думаю? О том, что одна бутылка водки, выпитая электриком под Тверью, унесла 9 жизней. А три исламских террориста в Лондоне убили 7 человек. Получается, что водка опаснее террористов. Но в телевизоре - другие приоритеты

Даниил Константинов:

В Лондоне теракт, а в Тверской области пьяная ссора со стрельбой. В первом случае погибло 7 человек, а во втором - 9. Получается, что пьяная ссора в России оказывается трагичнее теракта в Европе. Российский же обыватель (электрик из Москвы) оказывается страшнее исламского террориста. Расправа под Тверью смотрится жутче и полнится все новыми, мрачными подробностями: труп в багажнике и убийство за отказ копать себе могилу. С такими обывателями ничего не поделаешь. Не помогут ни депортации (всех электриков не депортируешь), ни агентурная работа - их преступления совершаются спонтанно, в порыве бессмысленной, тупой злобы. Мрачен и дик российский преступник. Куда там с ним тягаться исламским террористам.

Денис Драгунский:

ДИАЛОГ В МЕТРО, НА ЛАВОЧКЕ В ЦЕНТРЕ ЗАЛА.

- Талибан, Талибан! Да какой Талибан, да у нас в Твери мужик девятерых положил только так! А в Лондоне трое террористов - семерых! Разница, нет?

- Ну и что?

- Как что? Трое семерых, их тут же тыц-тыц-тыц, и все. Счет семь-три. А в Твери, по ходу, счет девять-ноль.

- Да брось ты. Не сравнивай. Ну, выпил человек...

Марк Фейгин:

9 трупов электрика Егорова - это квинтэссенция русской жизни. Причинно-следственная связь между "не поверили в его службу в ВДВ" и "добил из карабина САЙГА прятавшегося в туалете" отвечает на множество русских вопросов: кто виноват? что делать? ты меня уважаешь?

Самая впечатляющая реакция - мужик-то хороший!.. "Хороший мужик" с автомобильными штрафами ответил на все вопросы разом. Тут тебе и тоска, и безысходность, и залп "за ВДВ!". Алкоголизмом эту экзистенциальность не объяснишь, заблудишься. Любая теория разобьётся о шабаш русского быта. В нем и прозаика (стаскивал рядком трупы, бабу нашли в багажнике), в нём и трансцеденция (последнюю жертву убил за отказ копать себе могилу). Кстати, жил с 90-летней мамой. Тут и любые допущения окажутся годными. Чего уж?

Теперь ждите трэшезация этой истории: электрик Егоров "погасил девять лампочек", тверская САЙГА против московского снобизма и т.д. Выяснится ещё, что увлекался голливудскими ситкомами и зачитывался Стивеном Кингом.

Одним словом, из сопоставления лондонского теракта и хорора под Тверью (не только по количеству погибших) выводы стоит сделать самые неутешительные...

Эдуард Надточий:

скажите, а вы правда считаете, что если перестрелял 10 человек по пьяни - это так, дело житейское, а если ты их убил с полным сознанием, что идешь на смерть за то, что считаешь правым делом, - то это ужасужасужас, куда страшнее убийства по пьяни? и почему вы так считаете, если таки да?

Армен Гаспарян:

Теракт спецслужбы предотвратить могут. Совершенное пьяным ублюдком убийство-нет

Михаил Пожарский:

Похоже, что в Тверской области нынче произошел классический mass shooting, какие обычно случаются в США. Какой-то 40-летний дядя обиделся на собутыльников, съехал с катушек и пострелял 9 человек из "Сайги". Как и в США, первыми виноватыми в этом оказываются другие владельцы оружия, которые ни в кого не стреляли и ничего не нарушали - им сразу начинают что-то ужесточать, что-то проверять и т.д. Но в действительности самое сложно - это понять, что есть в мире вещи, которые мы не можем предсказать или контролировать. Ни при помощи мудрой государственной политики, ни при помощи психологии с психиатрией. Просто миллионы людей - это очень большое множество, среди которого может оказаться некто, у кого в голове произойдет нечто такое, что он возьмет ружье и пойдет стрелять по прохожим. И это может быть человек без уголовной истории, формата "никто не ждал такого от него". И по одному такому найдется на каждые, скажем, 20 млн.

Недавно в Москве 11 человек убило ВЕТРОМ. Нынче в Тверской области девятерых убил другой человек. Первое - это понятно. Стихия, которая нам по определению неподвластна. Но второе - человеческая воля, над которой, как нам кажется, мы имеем власть. Так подсказывает нам наш разум, который привык иметь дело с людскими намерениями и желаниями. Поэтому первое нам свойственно списывать на неотвратимую случайность жизни, второе - воспринимать как нечто, что можно и нужно было предотвратить. Во втором случае в людях сразу же просыпается контроль фрик, который начинают думать, что бы там еще "ужесточить".

Однако, если вдуматься, массовое убийство из-за какого-то пьяного разговора в действительности не более логично, предсказуемо и контролируемо, чем тот ураган. Скорее даже наоборот: ураган вполне можно предвидеть, используя современные технические средства, тогда как всю последовательность активации нейронов в мозгу, которая неожиданно привела несудимого сорокалетнего мужика в такому поступку, предвидеть было нельзя. Так почему бы не относиться к таким случаям примерно так же, как к стихийным бедствиям, по принципу shit happens?

Остап Кармоди:

Один мой хороший приятель после убийства в Твери пишет, что если в России разрешить оружие, то будет совсем ужас.

Хочу заметить, что тверскому <чудаку> запрет на оружие никак не помешал. А вот если бы оружие было у жертв, трупов было бы максимум два.

Егор Холмогоров:

Если трагедия в Твери чему и учит, то тому, что, в условиях, когда нет возможности остановить распространение нелегального оружия, лучшим выходом было бы распространение легального.

Будь в поселке еще стволы - его положили бы после второго-третьего трупа.

Дмитрий Ольшанский:

Проблема в том, что без огнестрела невозможно убить столько народу. Само его наличие может вызвать в людях оцепенение. А если бы он был просто с ножом, то с большой вероятностью на него бросились, пока он напал бы на первого.