Глава МЧС предложил штрафовать синоптиков за неточные прогнозы

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил штрафовать должностных лиц подразделений Росгидрометцентра за неточный и несвоевременный прогноз погоды.

Во время урагана 29 мая в Москве и Подмосковье погибли 15 человек, около 200 пострадали. Ветер повалил почти 30 тысяч деревьев, были повреждены около двух тысяч автомобилей и 250 зданий. Большинство жителей Московского региона не получили от МЧС смс-уведомления об опасности. В самом ведомстве утром в понедельник сообщали лишь о возможности "неблагоприятных природных явлений". В МЧС назвали информирование об урагане "достаточным".

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогноз погоды на 29 мая был точным и своевременным.

