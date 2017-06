В понедельник, 5 июня, вышел в свет последний номер журнала The New Times. О закрытии бумажной версии издания объявила его главный редактор Евгения Альбац. Причиной закрытия, по ее словам, стали финансовые трудности. Сайт журнала пока продолжит работу. В декабре прошлого года из-за финансовых сложностей журнал прекратил продаваться в рознице. С 1 января 2017 года в печать отдавался заказ лишь на то число копий, которое было необходимо для рассылки подписчикам. В феврале 2017 года журналу The New Times исполнилось 10 лет.

О закрытии журнала Евгения Альбац сообщила на своей странице в ФБ:

О причинах закрытия бумажной версии The New Times его главный редактор Евгения Альбац рассказала Радио Свобода:

Качественный журнал стало выпускать невозможно, это большие деньги

– Я об этом написала в своем обращении к читателям журнала. Основная причина заключается в следующем – независимые СМИ в стране медленно удушают. Собственно, мы оставались одним из последних независимых СМИ. Больше стало невозможно выпускать качественный журнал, потому что это бизнес, это довольно большие деньги. А людей, которые не боятся спонсировать такое издание, как The New Times, в стране практически не осталось. Они массово уезжают. Рекламы нет и не будет, потому что нам боятся давать рекламу. Дать у нас рекламу – это сказать Кремлю, что тот или иной бизнес находится в оппозиции к Путину. Система распространения в больших городах, а житель большого города – основной наш читатель, совершенно разрушена. Более того, даже там, где существуют киоски, киоскеры, очевидно, не по собственному почину, вывешивают объявление, что наш журнал запрещен правительством. Так было в Санкт-Петербурге. Нам пришлось с этим бороться. Но когда все так складывается, становится очень трудно выживать. Мы держались сколько могли. За нами нет ни государства (и это принципиально моя позиция, что журналистика не должна быть в руках никаких государственных органов), ни олигархов. У нас были спонсоры и читатели.

– ​Вы говорите, что издание качественного журнала – это дорогостоящий бизнес. Сколько это стоило, например, в год?

– Это стоило больше двух миллионов долларов в год.

– ​Сохраняется ли журналистский коллектив? Насколько я понимаю, сайт у вас продолжает работать.

– Я вам открою страшный секрет, в последнее время журнал делали четыре редактора. У нас был отдел, который верстал наш журнал, им руководил наш замечательный художник Павел Краминов. Сейчас нам приходится расставаться с нашими верстальщиками.

– ​Как вам кажется, есть ли будущее у бумажной прессы?

Вся качественная журналистика остается на бумаге

– Все разговоры об умирании бумажной прессы – это фейк. И это видно на примере многих мировых изданий. Вся качественная журналистика остается на бумаге. В интернет ушли мнения, в интернет ушли быстрые новости. Но качественная аналитика, репортажи, расследования, фичеры – все остается на бумаге. Так работают все основные издания мира, к примеру газеты The New York Times и The Washington Post. Напомню, что их тиражи растут, в том числе растет и бумажная подписка. Многие бумажные версии известных газет – британской The Guardian, французских Le Monde и Le Figaro, итальянской Corriere della Sera и немецкой Suddeutche Zeitung – убыточны. Но Suddeutche Zeitung – это та самая газета, которая начала публиковать панамские документы. Более того, возвращаются на бумагу те издания, которые уходили в интернет. Newsweek возвращается на бумагу. В США каждый год начинается примерно 200 бумажных стартапов. У этого самые разные причины. В том числе причина заключается в том, что в интернете заметку можно подправить, переписать, отфотошопить фотографию, как мы не раз это наблюдали и в случаях с очень известными фотоагентствами. А когда это напечатано, это уже напечатано.

– ​А в России еще осталась качественная бумажная пресса?

– Конечно, есть "Ведомости", есть "Новая газета". Пока еще продолжает как-то работать РБК. Сейчас мы ждем, что будет происходить (после покупки издания у Михаила Прохорова бизнесмен Григорий Березкин собирается создать холдинг, куда войдут издательский дом "Комсомольская правда" и газета Metro. – Прим.) С "Коммерсантом" беда, с "Известиями" беда. Я ничего нового тут не открываю. А еженедельники закрылись все!

– ​Получается, что в России сейчас почти невозможно заниматься независимой журналистикой?

В России можно и нужно заниматься независимой журналистикой

– В России можно и нужно заниматься независимой журналистикой. Потому что не бывает журналистики в удаленном варианте. Надо, можно и нужно заниматься. Надо просто перестать бояться всего на свете. В России огромное количество людей, которые боятся. Везде журналистикой заниматься страшно и тяжело. Это профессия, которая не предполагает комфорта. У этой профессии есть, конечно, подразделения. Можно писать о цветах, о моде. И никаких рисков! Журналистов убивают везде.

– ​Евгения Марковна, с каким настроением вы закрываете свой журнал?

– Я в ярости! Это был мой ребенок… Все номера, которые выходили 10 лет, проходили через меня, каждый номер я делала своими руками. Почти в каждом номере был мой текст. В каждом номере были отредактированные мною материалы, рассказала Радио Свобода главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац.

Медиааналитик Игорь Яковенко считает, что независимые СМИ в современной России могут существовать только в интернете. Все остальные площадки находятся под жесточайшей государственной цензурой. Качественным бумажным изданиям вроде The New Times в таких условиях выжить сложно, полагает Яковенко.

The New Times (ранее – "Новое время", переименован в 2007 году) – еженедельный общественно-политический журнал, издававшийся с 1943 по 2017 год. Заявленный тираж издания 50 тысяч экземпляров. В сентябре 2013 года издатель The New Times Ирена Лесневская подарила журнал главному редактору Евгении Альбац. В ноябре 2013 года Альбац в обращении к читателям заявила, что "единственным владельцем журнала будет гражданское общество России, а журнал The New Times станет первым общественным журналом в стране".

В феврале 2016 года Роскомнадзор вынес журналу предупреждение за нарушение Закона о СМИ – при упоминании украинского движения "Правый сектор" в статье "Лишь бы не было войны" редакция не указала, что данная организация запрещена в России. СМИ связали это предупреждение с публикацией о предполагаемой старшей дочери президента России Владимира Путина Марии Воронцовой. После выхода статьи сайт подвергся мощным DDoS-атакам и оказался недоступен для посетителей.