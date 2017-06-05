Депутаты попросили ускорить принятие закона о реновации

Муниципальные депутаты попросили председателя Госдумы Вячеслава Володина ускорить принятие закона о так называемой реновации в Москве.

В обращении, которое подписали 600 депутатов, говорится, что "единственное, что задерживает реализацию программы реновации — принятие федерального закона".

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые провели акции протеста с требованием к властям отклонить рассматриваемый в Госдуме законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.

Второе чтение законопроекта назначено на 9 июня.

