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Депутаты попросили ускорить принятие закона о реновации

Вид на пятиэтажки, Москва

Муниципальные депутаты попросили председателя Госдумы Вячеслава Володина ускорить принятие закона о так называемой реновации в Москве.

В обращении, которое подписали 600 депутатов, говорится, что "единственное, что задерживает реализацию программы реновации — принятие федерального закона".

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые провели акции протеста с требованием к властям отклонить рассматриваемый в Госдуме законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.

Второе чтение законопроекта назначено на 9 июня.

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