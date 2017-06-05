Заместитель главы Курской области задержан по подозрению в коррупции

Заместитель губернатора Курской области Василий Зубков задержан по подозрению в коррупции. По версии следствия, чиновник в 2015 году в качестве взятки получил от некой строительной компании недвижимость стоимостью более миллиона рублей. Взамен Зубков якобы обещал "содействие" при сдаче в эксплуатацию жилого дома, построенного с нарушениями.

62-летний Василий Зубков, как сообщается на сайте администрации Курской области, возглавляет комитет региональной безопасности, а также контролирует деятельность государственной инспекции строительного надзора.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в марте опубликовал расследование "Он вам не Димон", согласно которому бизнесмен Алишер Усманов в качестве взятки передал главе правительства Дмитрию Медведеву усадьбу стоимостью около пяти миллиардов рублей. Правоохранительные органы отказались расследовать возможную причастность премьер-министра к коррупции. В мае суд обязал ФБК удалить расследование.