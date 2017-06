Премия "Грэмми": игрушка для миллионов

Двадцать четвертый выпуск программы "Музыка на Свободе" посвящен в том числе коммерческой современной музыке. Рок-критик Артемий Троицкий преодолевает внутренние запреты и подробно рассказывает о конкурсе музыки для миллионов и сотен миллионов, чтобы продемонстрировать ее безграничные возможности.

Некоторые радиослушатели интересуются, по каким принципам я отбираю песни? Или просят меня включить в программу музыку в исполнении знаменитых артистов. Отвечу сегодня уважаемым – и тем, и этим: программа "Музыка на Свободе" посвящена именно музыке на свободе, а не музыке в рамках шоу-бизнеса.

Ведь, строго говоря, практически все так называемые поп-звезды населили фактически лишь один крошечный участок музыкального пространства, ограниченный пресловутой попсой, мейнстримовским роком и хип-хопом. К тому же произведена эта продукция массового потребления почти исключительно в двух странах – США и Британии. Я стараюсь в "Музыке на Свободе" эти рамки расширить: за счет альтернативного рока, авторской песни, блюза, фолка, музыки разных стран мира, в том числе довольно экзотических.

Тем не менее, дабы не прослыть снобом и осветить и так ярко освещенный сегмент мирового музыкального процесса, решил я посмотреть, а что там делается по ту сторону, что делается в этом самом шоу-бизнесе? Естественно, самый простой способ узнать об этом – это выяснить, кто же получает премии "Грэмми", награды самой шумной и престижной в блестящем мире музыкального чистогана премии. И вот сейчас мы посмотрим и послушаем, кто же стал лауреатами премии Грэмми этого года.

Больше всего призов, то есть где-то порядка пяти-шести, в том числе в номинациях "Запись года", "Альбом года", "Лучшая песня года", "Лучший соло-исполнитель года" и так далее, получила английская певица Адель. Симпатичная артистка, исполняющая драматичный поп-блюз, из которого получается что-то вроде современных городских романсов. "Песня года" в исполнении Адель называется Hello. Имеется она, помимо синглов, еще и на новейшем альбоме Адель, "25". Как и две предыдущих долгоиграющих пластинки певицы, она так названа по количеству исполнившихся ей лет к моменту выхода (первый диск, если вы помните, назывался "19").

В популярнейшей номинации "Лучшая поп-группа" победил относительно новый американский дуэт, на мой взгляд, абсолютно не выдающийся ни в какую сторону, но, тем не менее, раз уж мы взялись рассматривать дела на поляне шоу-бизнеса, то давайте его послушаем. Группа называется Twenty One Pilots, "21 пилот", и образовалась она в городе Коламбус, штат Огайо, в 2009 году и состоит из молодых людей по имени Тайлер Джозеф и Джош Дан. Их новейший альбом, четвертый по счету, который тоже там номинировался, но не получил, правда, "Грэмми", называется Blurryface, "Расплывчатое лицо". Представлю вам композицию с этого альбома – хит дуэта Twenty One Pilots под названием Stressed Out. Повторю, что популярность Twenty One Pilots – причем не только у неразборчивых подростков, но и у членов Американской академии звукозаписи, которая рулит "Грэмми", – для меня полная загадка.

Бейонсе – это знаменитая певица, многократный лауреат, которая и в этом году тоже получила премию "Грэмми" – в категории Urban, то есть "городской музыки". Имеется в виду музыка с "черными" корнями" – соул, фанк – и танцевальным уклоном. Номинировалась Бейонсе за свой альбом Lemonade и в категории "лучший рок-исполнитель", но там ничего не получила. Один из треков из этого альбома, настоящий микс из рока, соула и хип-хопа, мы сейчас и послушаем. Бейонсе здесь подпевает и подыгрывает знаменитый американский гитарист и продюсер, в прошлом участник дуэта The White Stripes Джек Уайт. А называется песня Don’t Hurt Yourself, "Не вреди самому себе". Здесь претензий к качеству нет, но, скажем прямо, большой оригинальностью песня тоже не отличается, как и весь альбом.

Среди номинаций "Грэмми" имеется и классическая музыка (кстати, единственный раздел, в котором лауреатами становились музыканты из СССР и России), и рэп, и рок. В роке, кстати, почти все призы – и не только по сентиментальным соображениям, но абсолютно заслуженно, заполучил покойный Дэвид Боуи, вам прекрасно известный (я не так давно посвящал ему часть одной из программ) с альбомом Blackstar. Эта "Черная звезда" получила звание "Рок-альбом года", одноименная песня победила в номинации "Лучшая рок-песня года" и так далее. А в категории кантри-музыки приз "Грэмми" за лучший кантри-альбом получил очень симпатичный исполнитель, один из тех музыканты, которые пытаются вдохнуть в традиционный американский "сельский" стиль новое звучание. Альбом называется Sailor's Guide to Earth, "Путеводитель для путешествия моряка по земле", а артиста зовут Старгилл Симпсон. Интересно, кстати, что гитарист Старгилла Симпсона – эстонский гражданин, да по национальности тоже эстонец, зовут его Лаур Йоаметс, и вся Эстония очень радуется этому обстоятельству. Вот композиция Brace for Impact.

Я вполне уважительно отношусь к хорошо сделанной поп-музыке, хотя и не люблю присущей ей гламурности. Но скажу честно: возвращаясь в свой экзотический бескрайний садик, испытываю чувство большого облегчения.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 24):

1. Bonga (Angola). Banza Remy, LP Recados de fora

2. Hannah Cohen (USA). Just Take The Rest, LP Pleasure Boy

3. Hackney Colliery Band (UK). It's Normally Bigger, LP Sharpener

4. Adele (UK). Hello, LP 25

5. Twenty One Pilots (USA). Stressed Out, LP Blurryface

6. Beyoncé ft.Jack White (USA). Don't Hurt Yourself, LP Lemonade

7. Sturgill Simpson (USA). Brace for Impact", LP A Sailor's Giude to Earth

8. Dez Mona (Belgium). Get out of Here, LP Live

9. Los Pirañas (Colombia). Lambada de Oceania, Africa y America, LP Toma tu Jabon Kapax

10. Fei Scho (Germany). Geht Scho, LP Aussegrasn

11. Claudia Aurora (Portugal/UK). Promessa, LP Mulher do Norte