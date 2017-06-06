ЕСПЧ присудил Алексею Пичугину компенсацию в 15 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в 15 тысяч евро бывшему сотруднику нефтяной компании ЮКОС Алексею Пичугину, сообщает РАПСИ. Суд в Страсбурге удовлетворил жалобу осужденного на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения при исследовании свидетельских показаний по возбужденному в отношении него уголовному делу о покушении на убийство.

В 2007 году бывший начальник отдела экономической безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин был приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинению в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, которое произошло в 1998 году. ЕСПЧ признал судебное разбирательство по этому делу несправедливым. Позднее расследование убийства Петухова было возобновлено, подозреваемым в причастности к нему был объявлен Михаил Ходорковский.

Международный центр "Мемориал" признал Пичугина политическим заключенным.