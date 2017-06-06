Трамп назвал бойкот Катара "началом конца ужасов терроризма"

Президент США Дональд Трамп поддержал изоляцию Катара рядом арабских стран. По его словам всё указывает на причастность Катара к финансированию джихадистов, а блокада станет "началом конца ужасов терроризма".

По словам Трампа, изоляция Катара стала результатом его визита в Саудовскую Аравию. На ней он встретился с лидерами десятков арабских государств и призвал их пресечь источники финансирования экстремизма.

"Они (лидеры арабских стран) пообещали занять жесткую позицию в отношении финансирования экстремизма, всё тогда указывало на Катар. Возможно, это станет началом конца ужасов терроризма", – написал Трамп в твиттере.

В Министерстве обороны США заявили, что политика Пентагона в отношении Катара не изменится. Заявления трампа в ведомстве комментировать не стали.

5 июня Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Ливия разорвали дипломатические отношения с Катаром. По заявлениям арабских лидеров, Доха оказывает поддержку радикальным исламистам и Ирану. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны Персидского залива сесть за стол переговоров. По его словам, решение о блокаде Катара стало "неожиданностью".

Власти Катара назвали решение о разрыве дипломатических отношений неоправданным. В Дохе заявили, что оно основано на "голословных утверждениях".