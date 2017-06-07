В Сенате США 7 июня состоятся слушания с участием глав спецслужб

Американские сенаторы заслушают 7 июня показания высших должностных лиц служб безопасности по поводу расследования ФБР о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в прошлом году и о последствиях отставки бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Сообщается, что в слушаниях в Сенате США будут представлены показания действующего директора ФБР Эндрю Маккейба, директора Национальной разведки Дэна Коатса, директора Агентства национальной безопасности Майка Роджерса и заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна.

Ожидается, что в четверг, 8 июня, в сенатском комитете выступит бывший директор ФБР Джеймс Коми, который не появлялся на публике с тех пор как 9 мая президент Дональд Трамп уволил его. Ожидается, что с Коми будут заданы вопросы об обстоятельствах его увольнения, а также, что он прокомментирует сообщения в СМИ, в которых утверждается, что Трамп, возможно, оказал давление на Коми, чтобы отложить расследование относительно роли России в избирательной кампании.

Трамп опровергает, что просил Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, одного из нескольких членов его команды, чьи отношения с российскими чиновниками вызвали подозрения. Министерство юстиции США 17 мая назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным адвокатом для наблюдения за расследованием о вмешательстве РФ в американские выборы.