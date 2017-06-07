Полиция требует убрать с площадки на МКАД машины активистов

Полицейские требуют убрать грузовики дальнобойщиков, протестующих против системы "Платон", со стоянки на шестом километре Московской кольцевой автодороги, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на очевидца.

Собеседник издания рассказал, что свои требования полиция объясняет работами по замене асфальта, хотя покрытие на площадке совсем новое. Также сотрудники правоохранительных органов требуют от водителей предъявить временную регистрацию.

Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн "Платон" была введена 15 ноября 2015 года с целью, как утверждают власти, "возместить вред, наносимый автомобильным дорогам". Эта мера сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей стране, которые продолжаются до сих пор.