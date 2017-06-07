Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) увеличила число наблюдателей в Донбассе с 700 до тысячи человек. Об этом в Киеве на совестной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Он отметил, что наблюдатели будут обеспечены новыми техническими средствами, в том числе для осуществления в Донбассе ночного мониторинга.

Помимо Климкина, Курц в среду встречался в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко. Украинский лидер на этой встрече заявил, что пророссийские сепаратисты пытаются запугать наблюдателей ОБСЕ, чтобы ограничить их доступ на неподконтрольные Киеву территории. Как сообщает "Украинская правда", Порошенко призвал Курца ускорить консультации в Вене по размещению в Донбассе полицейской миссии ОБСЕ. Обсуждение этого вопроса, как утверждают в Киеве, блокирует российская сторона.

В апреле 2017 года на неподконтрольной Киеву территории в Луганской области Украины автомобиль ОБСЕ подорвался на мине. Погиб медицинский работник, гражданин США. В мае сотрудники мониторинговой миссии заявили о сексуальных домогательствах к одному из наблюдателей со стороны вооруженного автоматом сепаратиста. В том же месяце сепаратисты бросили в наблюдателей дымовую гранату.

Всего, по словам сотрудников ОБСЕ, за последние два года работы в Донбассе они около 200 раз подвергались опасности.