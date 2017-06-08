В Британии проходят парламентские выборы

В Великобритании сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Предстоит избрать 650 депутатов Палаты общин - нижней палаты парламента. От исхода голосования зависит, кто станет премьер-министром и поведет переговоры о выходе страны из Европейского союза.

Действующий премьер, лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о досрочных выборах 18 апреля, утверждая, что ей нужен более сильный мандат для переговоров о так называемом "Брекзите". Консерваторы, по данным большинства опросов, остаются фаворитами выборов, однако их отрыв от Лейбористской партии за время избирательной кампании заметно сократился.

В ходе кампании консерваторы выступали за жесткую линию на переговорах с Брюсселем. Лейбористыво главе с Джереми Корбином утверждают, что будут добиваться сохранения зоны свободной торговли с ЕС. Либеральные демократы выступают за проведение нового референдума о "Брекзите", а Шотландская национальная партия - за повторый референдум о независимости Шотландии.

Кампания была омрачена террористическими актами, совершенными радикальными исламистами - взрывом в Манчестере 22 мая и нападением на Лондонском мосту и в районе Боро-маркет 3 июня.