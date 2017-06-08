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В Мьянме нашли обломки самолета, на борту которого было 122 человека

Самолет ВВС Мьянмы. Архивное фото

В Андаманском море у берегов Мьянмы найдены обломки военно-транспортного самолета, разбившегося накануне, и несколько тел погибших. Об этом сообщило военное командование.

На борту самолета, по последним данным, было 122 человека - военные и члены их семей, в том числе дети. Власти опасаются, что все они погибли. В поисково-спасательных операциях участвуют военные корабли и авиация. Что стало причиной катастрофы, пока неясно.

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