В США арестованы члены "русской преступной группировки"

В Соединенных Штатах предъявлены обвинения членам преступной группировки - выходцам из стран бывшего СССР. Среди предъявленных им в суде Манхэттена (штат Нью-Йорк) обвинений - сговор с целью заказного убийства, вымогательство, грабеж, мошенничество, торговля крадеными и контрабандными товарами, сбыт и перевозка наркотиков и даже хищение пяти тонн конфет.

Представляя обвинение в суде, прокуроры называли группировку "русским преступным синдикатом", отмечая, что это одна из самых больших организованных преступных группировок, действующих на территории США, которые были созданы выходцами из бывшего СССР. Большинство участников группировки - не граждане России. Утверждается, что ее ядро составляют выходцы из Грузии, в том числе Ражден Шулая, которого американская прокуратура характеризует русским словом "вор", и Зураб Джанашвили. Утверждается, что они занимали в преступной иерархии высокое положение, что позволяло им вымогать деньги у других преступников или выступать в роли "арбитров" в случае спора нескольких банд между собой.

Всего по этому делу арестованы 33 человека, однако некоторые члены группы скрываются от правосудия и объявлены в розыск.