Активист Борисов арестован по делу "26 марта"

Суд арестовал активиста движения "14%" Дмитрия Борисова по делу о нападении на сотрудников правоохранительных органов на антикоррупционной акции 26 марта в Москве. Ранее его обвинили в применении насилия к представителю власти, сообщил его адвокат Николай Фомин.

О задержании Борисова стало известно накануне.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование "Он вам не Димон" о незадекларированной недвижимости, предположительно принадлежащей главе правительства Дмитрию Медведеву. 26 марта в десятках городов России прошли акции против коррупции. В Москве были задержаны более тысячи протестующих.

Борисов стал шестым задержанным по "делу 26 марта". Пятерых участников акции арестовали по обвинению в нападении на полицейских. Юрий Кулий и Александр Шпаков получили реальные сроки. В СИЗО остаются Станислав Зимовец, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин.