Полицейские отпустили задержанных на акции против реновации в Москве

Полиция отпустила из автозака лидера московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина и еще двоих задержанных на стихийной акции у Госдумыпротив программы сноса домов в Москве, передает корреспондент Радио Свобода.

Сегодня депутаты будут рассматривать законопроект о программе так называемой реновации во втором чтении. Сегодня же в Мосгорсуде рассматривается первый из принятых исков против реновации. Около 300 человек, собравшихся у здания Госдумы, скандировали "Оленевода в тундру", "Долой реновацию", "Руки прочь от Москвы".

В рамках программы реновации планируется снести более 4,5 тысячи домов в 85 районах города. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые в мае трижды выходили на митинги с требованием к властям отклонить рассматриваемый в Госдуме законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.

