Противники закона о реновации пикетируют здание Госдумы в Москве

В Москве у здания Госдумы проходят пикеты противников закона о так называемой реновации. В пятницу депутаты будут рассматривать законопроект во втором чтении. Об этом сообщает сообщество "Московский активист" в Фейсбуке.

Участники пикетов скандируют "Оленевода в тундру", "Долой реновацию", "Руки прочь от Москвы". Приходящих на работу депутатов активисты встречают криками "Позор!", "Реноваторов под суд!", "Воры!". По оценке лидера московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина у здания Госдумы собрались около 300 человек. Полиция задержала трех человек, в том числе Митрохина.

Сегодня же в Мосгорсуде рассматривается первый из принятых исков против реновации.

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысячи домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые в мае трижды выходили на митинги с требованием к властям отклонить рассматриваемый в Госдуме законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.