Митрохин вновь задержан полицией на акции противников реновации

У здания Госдумы на стихийной акции против сноса домов в Москве полиция во второй раз задержала председателя московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Вместе с Митрохиным задержан еще один член партии Антон Антонов-Овсеенко. Их везут в ОВД "Китай-город".

Написал Митрохин в Твиттере.

Сегодня депутаты будут рассматривать законопроект о программе так называемой реновации во втором чтении. Около 300 человек, собравшихся у здания Госдумы, скандировали "Оленевода в тундру", "Долой реновацию", "Руки прочь от Москвы".

В рамках программы реновации планируется снести более 4,5 тысячи домов в 85 районах города. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые в мае трижды выходили на митинги с требованием к властям отклонить рассматриваемый в Госдуме законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.